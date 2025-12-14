工展會1蚊鮑魚搶手 市民排隊等開幕 料吸130萬人次入場

香港工展會13日在維園開幕，今屆展區設有逾900個戶外攤位，從早上至下午一直擠滿人潮。（中通社）

香港 一連24天的工展會，13日在維園正式開鑼，雖然天陰且偶有下雨，場內依然擠滿人潮。開幕前已有不少市民提前排隊，以搶購「1蚊鮑魚」等限量產品。場內除了本地市民，亦見到有不少海外遊客前來品嘗不同美食及購物，大讚美味且價錢便宜，滿載而歸。有市民說會準備花三、四千元掃貨。

大公報報導，今屆香港工展會設有逾900個戶外攤位，展期將持續明年1月5日。廠商會會長盧金榮表示，預料入場達130萬人次，銷售額達10億元（港幣，下同，約1.2億美元），期望透過增強展區內容和加碼消費獎賞，進一步刺激本地消費。

本屆工展會亦新增了「家鄉風味區」及「樂齡活力區」。在「家鄉風味區」，展區內有來自內蒙古、新疆 、黑龍江、甘肅等內地省份的參展商，來自新疆的參展商表示，設置「家鄉風味區」增加家鄉特色商品的能見度，相信有助提升銷情。

工展會開幕一刻，正在排隊的市民立即衝向心儀的攤位搶購貨品，限量的一元鮑魚福袋、一元鮮燉燕窩等產品，數分鐘內已被搶購一空。其中一元鮑魚福袋每日限量20個，有市民為了成功搶購一元鮑魚福袋，專程在13日清晨到維園排隊；亦有市民早上9時排隊，最終成功搶購到最後一個一元鮑魚福袋。

會場從早上至下午一直擠滿人潮，民眾在各個攤位之間穿梭亦顯得頗為困難。有市民拿著大包小包的貨品，亦有人拉著塞滿貨品的購物車。下午4時許雖然下了小雨，人潮和熱鬧的氛圍也沒有減少。場內除了本地市民，亦見到有不少海外遊客前來品嘗不同美食及購物。

財政司司長陳茂波13日中午亦到工展會參觀，也試吃參展商推出的新產品，以及到美食專區試食特色小食；其後他到訪社企經營的攤位選購咖啡等產品，共消費了約4200元。

在「Chill飲Chill食區」，各美食參展商售賣不同種類的小食，包括蟹黃湯包、德國 香腸、德國豬腳、烤魷魚等，展區內亦有售賣不同的手調酒，不少顧客在展區坐著以小食佐酒。參展商「客廳」負責人陳小姐表示，這次是他們第一次參加，以茅台烹調不同的菜式，包括茅台鴨舌、茅台乳鴿，以及茅台啤酒，限量20份的20元茅台鴨舌（原價40元），在工展會開幕後數分鐘內已賣光。