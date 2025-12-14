港產AI聊天機器人 「港話通」用戶已達16萬

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 要走出屬於自己的科創發展道路，才能在人工智能（AI ）引領的科技浪潮中穩占一席之地，為此港府 促成了香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）在InnoHK創新香港研發平台下成立，以構建屬於本地大語言基礎模型。

綜合文匯報、大公報報導，港府創新科技及工業局局長孫東13日在其網誌表示，近日由HKGAI自主研發的智能聊天機器人應用程式「港話通」已推出公眾試運行版，可提供即時、高效且具「港味」的本地化智能服務，市民可免費下載，目前登記用戶已達16萬，平均每日對話量近3萬次，反映大眾對「港話通」的關注。

孫東介紹，「港話通」是港人設計，結合了香港獨特的「兩文三語」特色，精通廣東話、普通話和英語，並對接全港最大的本地知識庫和港府公開數據，為市民提供安全、可靠、便利的資訊服務。無論是查詢天氣、掌握巴士到站時間、尋找特色餐廳，或者了解港府服務、獲取最新社區資訊等，「港話通」都能提供即時和貼地回應，真正實現以科技改善民生，是一個走進香港日常生活的智能「好幫手」，這也是許多通用型國際大模型都難以做到的。

「港話通」試運行版上架數天就登上App Store免費應用程式排行榜的前列，現已全面登錄各大平台，以供免費下載。孫東表示，相關服務團隊亦全速處理用戶反饋，持續優化系統。他又留意到，社會各界對「港話通」展現出相當大的包容，體現了市民對本地創新成果的愛護和支持。香港正積極轉型為創新型社會，需要營造允許試錯、鼓勵創新的氛圍，他相信可以容錯試錯的大環境必將有利培育更多出色的「香港製造」產品。

他強調，「港話通」目前只是剛剛起步，還需要透過大量實踐才能走向成熟，但其問世標誌著香港已經從過往單純的技術「用家」升級為擁有自主產品、能制定規則的「玩家」，期盼廣大市民能切身感受到AI技術帶來的便利。