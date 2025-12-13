我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女嫁白男為房產 希望對方年齡「愈大愈好」？

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

黎智英國安案15日宣判 將開7延伸庭、逾500公眾席

中央社／台北14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為2021年2月9日，黎智英乘囚車抵達香港終審法院資料照。（路透）
圖為2021年2月9日，黎智英乘囚車抵達香港終審法院資料照。（路透）

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及的國安案件將於明日早上10時於西九龍法院宣判。司法機構12日公布，當日開設正庭及7個延伸庭，共116個記者席及507個公眾席讓媒體及公眾旁聽。

據香港01報導，司法機構12日公布旁聽安排，當日會開設正庭及7個延伸庭，共116個記者席及507個公眾席讓媒體及公眾旁聽。黎智英所在的正庭將設有42個記者席及58個公眾席，其餘座位均是設於有影像的延伸庭。入場籤將以先到先得及每人一籤的方式派發。

截至12日已有超過20間媒體在西九龍法院外排隊。

黎智英及蘋果日報3家公司被控涉嫌串謀勾結外國勢力等罪，案件於今年8月完成結案陳辭，法官當時宣布押後裁決，並表示若有裁決日期，會通知控辯雙方。

被控的公司為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司和蘋果日報互聯網有限公司。

黎智英與上述公司被控「串謀發布煽動刊物罪」和「串謀勾結外國勢力」兩項罪名。另外，黎智英被單獨檢控「串謀勾結外國勢力」罪。案件由國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

黎智英案開審以來，不時有海外人士及組織表示關注他的健康狀況。

黎智英 香港

上一則

闢謠辭職傳聞 中證監主席吳清：錯誤報導創造流量

延伸閱讀

派拉蒙宣布：避免國安審查 騰訊退出收購華納兄弟探索

派拉蒙宣布：避免國安審查 騰訊退出收購華納兄弟探索
查獲氣槍、刀具… 港警首引國安條例「非法操練罪」拘9人

查獲氣槍、刀具… 港警首引國安條例「非法操練罪」拘9人
港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決
歐盟憂中國人權狀況 北京：已提嚴正交涉

歐盟憂中國人權狀況 北京：已提嚴正交涉

熱門新聞

法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30

超人氣

更多 >
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父