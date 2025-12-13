我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

港超級富豪17215人增22.9% 邁向全球跨境財富管理龍頭

香港新聞組／香港13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
致同香港會計師事務所12日發表報告指，今年上半年香港超級富豪人數飆22.9%至17215人，成全球頂級財富市場中增幅最大地區；圖為民眾在中環出行。(中通社)
致同香港會計師事務所12日發表報告指，今年上半年香港超級富豪人數飆22.9%至17215人，成全球頂級財富市場中增幅最大地區；圖為民眾在中環出行。(中通社)

致同香港會計師事務所12日發布「香港財富管理熱潮：引領全球市場新格局」報告，稱香港吸引擁有逾3000萬美元資產的超高淨值人士湧入，截至今年上半年，香港的超級富豪人數激增22.9%至17215人，成為全球頂級財富市場中增幅最大的地區。明年香港跨境財富管理規模預計增長5%至10%，正加快超越瑞士成為全球最大的跨境財富管理中心。

文匯報報導，致同指出，香港憑藉其作為內地與世界之間「超級聯繫人」的獨特地位以及世界一流的金融基礎設施，持續吸引全球資本和家族辦公室。截至2024年底，香港管理的總資產規模達到可觀的35.142兆港元(約4.5兆美元)，較去年同期增長13%，反映財富管理服務需求持續旺盛。

2024年淨資本流入飆升至3210億港元，較去年增加逾六倍，顯示全球投資者信心不斷增強，以及香港作為頂級金融中心的吸引力日益提升。超過54%的管理資產總值來自中國和香港以外地區，突顯了香港多元化的全球投資者基礎在促進國際資本配置方面的強大優勢。

報導指出，致同會計師事務所諮詢合夥人夏其才表示，香港全面的家族辦公室策略正逐步展現成果。政策創新、入境支持及量身定製的諮詢服務，共同構建出極具吸引力的家族辦公室生態系統。隨著香港股市重奪全球IPO中心榜首地位，家族辦公室愈加視香港為亞洲增長的起點。

致同的報告指出，面對日益壯大的家族辦公室集群，不僅提升香港的全球地位，還吸引更多的資本和人才湧入，推動私人銀行及財富管理業務的資產管理規模按年增長15%，於2024年達到10.404兆港元。截至2023年底，香港已有逾2700間單一家族辦公室，其中885間管理資產規模逾1億美元。

特區政府的稅務優惠及入境便利化等政策加速了增長，使香港得以提前超越2023至2025年間吸引200間家族辦公室的原定目標。乘勢而上，香港已設定新目標，計畫於2028年前再吸引額外220間家族辦公室進駐。

報導說，致同諮詢總監嚴欣琪表示，香港作為連接內地與西方的橋梁，提供全天候交易服務，家族辦公室和代幣化資產政策有助增強對新一代投資者的吸引力，加上鄰近內地的地理優勢，可以受惠內地快速的財富創造，整合跨境投資渠道與全球市場，相信可超越瑞士成為全球最大跨境財富管理中心。

香港 瑞士

上一則

太逼真…穗商戶動態火焰LED屏 5輛消防車「救援」

下一則

中國人民大學羽絨服「人大紅」上新 書記「帶貨」 數款賣斷碼

延伸閱讀

國泰航班空中驚魂…波士頓飛香港 乘客途中試圖開艙門

國泰航班空中驚魂…波士頓飛香港 乘客途中試圖開艙門

港國安警察拘捕九名疑似組織反政府嫌犯

港國安警察拘捕九名疑似組織反政府嫌犯
港特首：成立宏福苑火災獨立委員會 9個月內完成報告

港特首：成立宏福苑火災獨立委員會 9個月內完成報告
港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

熱門新聞

法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
香港添馬公園附近的維多利亞港10月25日舉行「維港海上大巡遊2025」，一個泡泡瑪特的拉布布巨型充氣雕塑漂浮在喇面上。（路透）

中日緊張…但中國民眾這次不抵制日貨？港媒曝原因「沒必要」

2025-12-06 01:05
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控