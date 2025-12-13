港超級富豪17215人增22.9% 邁向全球跨境財富管理龍頭

致同香港會計師事務所12日發表報告指，今年上半年香港超級富豪人數飆22.9%至17215人，成全球頂級財富市場中增幅最大地區；圖為民眾在中環出行。(中通社)

致同香港 會計師事務所12日發布「香港財富管理熱潮：引領全球市場新格局」報告，稱香港吸引擁有逾3000萬美元資產的超高淨值人士湧入，截至今年上半年，香港的超級富豪人數激增22.9%至17215人，成為全球頂級財富市場中增幅最大的地區。明年香港跨境財富管理規模預計增長5%至10%，正加快超越瑞士 成為全球最大的跨境財富管理中心。

文匯報報導，致同指出，香港憑藉其作為內地與世界之間「超級聯繫人」的獨特地位以及世界一流的金融基礎設施，持續吸引全球資本和家族辦公室。截至2024年底，香港管理的總資產規模達到可觀的35.142兆港元(約4.5兆美元)，較去年同期增長13%，反映財富管理服務需求持續旺盛。

2024年淨資本流入飆升至3210億港元，較去年增加逾六倍，顯示全球投資者信心不斷增強，以及香港作為頂級金融中心的吸引力日益提升。超過54%的管理資產總值來自中國和香港以外地區，突顯了香港多元化的全球投資者基礎在促進國際資本配置方面的強大優勢。

報導指出，致同會計師事務所諮詢合夥人夏其才表示，香港全面的家族辦公室策略正逐步展現成果。政策創新、入境支持及量身定製的諮詢服務，共同構建出極具吸引力的家族辦公室生態系統。隨著香港股市重奪全球IPO中心榜首地位，家族辦公室愈加視香港為亞洲增長的起點。

致同的報告指出，面對日益壯大的家族辦公室集群，不僅提升香港的全球地位，還吸引更多的資本和人才湧入，推動私人銀行及財富管理業務的資產管理規模按年增長15%，於2024年達到10.404兆港元。截至2023年底，香港已有逾2700間單一家族辦公室，其中885間管理資產規模逾1億美元。

特區政府的稅務優惠及入境便利化等政策加速了增長，使香港得以提前超越2023至2025年間吸引200間家族辦公室的原定目標。乘勢而上，香港已設定新目標，計畫於2028年前再吸引額外220間家族辦公室進駐。

報導說，致同諮詢總監嚴欣琪表示，香港作為連接內地與西方的橋梁，提供全天候交易服務，家族辦公室和代幣化資產政策有助增強對新一代投資者的吸引力，加上鄰近內地的地理優勢，可以受惠內地快速的財富創造，整合跨境投資渠道與全球市場，相信可超越瑞士成為全球最大跨境財富管理中心。