我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

查獲氣槍、刀具… 港警首引國安條例「非法操練罪」拘9人

香港新聞組／香港13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

香港警方12日公布查獲一起涉嫌違反「維護國家安全條例」的案件，行動中拘捕了9人，他們涉嫌進行非法操練；警方在行動中查獲氣槍、刀具及爆裂物等。此為港警國安處首次引用「國安條例」第13條的「非法操練」罪拘捕9人。

中央社報導，警方國安處總警司李桂華指出，他們早前獲得情報，表示有人進行秘密訓練，國安處人員昨天在九龍新蒲崗一幢工廈內採取行動，在一個商業單位內拘捕了6人。

他說，警方採取行動時，被捕人士正在進行訓練，現場查獲5支空氣長槍、2支空氣手槍、5把仿製短刀、1把長劍、搏擊用具、改裝過的爆炸品（爆裂物），以及印有2019年「黑暴分子」的口號或貶損港府的繡章。

其後，國安處人員又在別處拘捕了3人，9名被捕者介於20至25歲。

警察國安處負責人李桂華說，港警國安處首次引用「國安條例」第13條的「非法操練」罪拘捕九人。在事發單位內亦檢獲3D打印機，會調查曾否用作印製槍械及零部件。該條例規定，任何人未經保安局局長或警務處處長准許而向其他人提供指明操練等，即屬犯罪，最高可判刑7年。

李桂華說，警方仍在調查案件，包括他們操練的動機。他宣稱，有被捕人士說過，接受操練是希望日後再有類似2019年的「黑暴」時，可以用上訓練技巧。

據說，這是警方首次運用上述條例採取拘捕行動，但不排除在起訴時使用其他罪名。

警方國安處警司周學賢在記者會上稱，大埔宏福苑早前發生大火後，有被捕人士曾在現場出現，他們的穿著與2019年「黑暴」示威者的穿著相同。

港府 宏福苑 布查

上一則

全球最高47米光影聖誕樹 香港灣仔海濱Festilumi樂園亮燈

下一則

黎智英涉國安案15日裁決 正庭、7延伸庭設5百多公眾席旁聽

延伸閱讀

刻意削弱對中國研究能力…台國安失策 恐自毀雙目

刻意削弱對中國研究能力…台國安失策 恐自毀雙目
華女在美17年 移民局報到被捕 關押近4個月「如噩夢」

華女在美17年 移民局報到被捕 關押近4個月「如噩夢」
港國安警察拘捕九名疑似組織反政府嫌犯

港國安警察拘捕九名疑似組織反政府嫌犯
傳英特爾測試製造設備「有中資背景」 前國安官員：技術保護嚴重漏洞

傳英特爾測試製造設備「有中資背景」 前國安官員：技術保護嚴重漏洞

熱門新聞

法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
香港添馬公園附近的維多利亞港10月25日舉行「維港海上大巡遊2025」，一個泡泡瑪特的拉布布巨型充氣雕塑漂浮在喇面上。（路透）

中日緊張…但中國民眾這次不抵制日貨？港媒曝原因「沒必要」

2025-12-06 01:05
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控