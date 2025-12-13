黎智英涉國安案15日裁決 正庭、7延伸庭設5百多公眾席旁聽

我的頻道

記者廖士鋒／綜合報導
黎智英「勾結外國勢力」案，香港的法院即將在下周一裁決。圖為2020年12月12日，黎智英在被指控違反國家安全法後，走向一輛囚車前往法庭。（路透）
壹傳媒創辦人黎智英與「蘋果日報」三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案，經過156天審訊，在今年8月28日已完成所有聆訊程序。根據香港司法機構網頁、案件將於15日上午作出裁決，預料將須時60分鐘。

綜合港媒報導，相關案件由香港「國安法」指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。本案為首宗「勾結罪」審訊。案件於2023年12月開審，控辯雙方今年8月完成結案陳辭。

黎智英案備受本地媒體及外媒關注，司法機構下午公布旁聽安排，當日會開設正庭及7個延伸庭，共116個記者席及507個公眾席予傳媒及公眾旁聽。黎智英所在的正庭將設有42個記者席及58個公眾席，其餘座位均是設於有視像的延伸庭。入場籌將以先到先得及每人一籌的方式派發。

現年78歲的黎智英被控一項串謀刊印及發布煽動刊物罪以及兩項串謀勾結外國勢力危害國家安全罪。「蘋果日報」3間相關公司：蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司則被控一項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪。

控方指出，黎智英為「壹傳媒」最高領導人及最終決策者，2020年5月成立「蘋果日報」英文版之目的是呼籲國際社會支持香港，以懲罰及制裁中國與香港。黎下令專門挑選有關「抗爭、逆權、制裁、反中國及香港政府」的文章翻譯成英文，集中報導如逆權和制裁等中國負面新聞，清晰表明寫手政治立場需「偏黃」。

報導指出，而對於近期美國「國會及行政當局中國委員會」報告，港府12日發聲明，表示強烈不滿和反對，稱報告中特別提及到黎智英所涉的危害國家安全犯罪案件，批評是肆意就有關案件的辦理抹黑香港的執法、檢控和司法機關，「其目的昭然若揭，就是企圖利用政治力量干預香港特區司法程序」。港府重申，所有面對刑事指控的人都享有接受公平審訊的權利，同時批評上述報告就黎智英的羈管安排說法毫無根據，重申黎羈押期間所獲得的醫療服務完備。

香港 黎智英 港府

