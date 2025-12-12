港中古屋不再價跌租升 前11個月成交3.58萬宗創4年新高

我的頻道

香港新聞組／香港12日電
香港樓市漸有起色，前11個月二手屋暫錄約3.58萬宗成交，創4年新高，全年成交量預計可達約3.9萬宗。（中新社）
香港樓市漸有起色，前11個月二手屋暫錄約3.58萬宗成交，創4年新高，全年成交量預計可達約3.9萬宗。（中新社）

香港文匯報報導，香港樓市漸有起色。中原地產11日表示，截至11月，香港今年一手私宅成交達1.88萬宗，料全年有望突破2萬宗；二手方面，前11個月暫錄約3.58萬宗成交，創4年新高，全年成交量預計可達約3.9萬宗。

另，反映二手樓價的中原城市指數CCL今年來累升3.92%，顯示樓價已觸底回升，預期全年CCL有望錄約5%升幅，扭轉過去3年頹勢，亦是自2021年後首次出現樓價及租金雙軌上升，標誌著「價跌租升」的時代正式結束。展望明年在利好因素推動下，全年樓價有望升約15%，一手成交料維持2萬宗高位，二手成交料達5萬宗。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑昨指出，明年香港住宅市場將受環球經濟、私宅供應及特區政府政策等三大利好因素推動。首先，環球經濟方面，美元指數從年初至今已累跌約8%，加上地緣政治波動，資金流向實物市場避險，惟香港樓價仍較2021年高位低逾兩成，反映現時港樓已經觸底，更兼具追落後條件及保值能力，料可吸引投資者趁低吸納。此外，自美聯儲重啟減息周期以來，現時香港最優惠利率已重返加息周期前水平，惟租金持續高企，令本港再現「供平過租」的情況，將進一步刺激市民租轉買的意欲。

另一方面，今年香港經濟復甦勢頭明確，第三季GDP按年增長3.8%，港股年內低位反彈逾40%，最高重上2萬7千點，帶來財富效應推高買房信心，且截至9月底香港銀行的存款總額達19.14萬億港元，較去年底累增10.2%，龐大儲蓄資金有望轉化為實際購買力。

至於政策方面，自2024年全面「撤辣」、政府積極推行各項搶人才政策及放寬新資本投資者入境計劃（CIES）以來，非本地買家的入市門檻大幅降低。今年首11個月說普通話買家的私宅入市個案錄約1.25萬宗，涉資1256億元，料全年可達1.38萬宗及1,380億元，雙雙創歷史新高。展望來年，在樓價已確認觸底，且利息有望進一步下行，料將吸引更多非本地買家趁低吸納。

展望2026年香港住宅市場，陳永傑認為，2025年樓市整體回暖，為後市復甦奠定穩健基礎，在上述三大利好因素共同推動下，預測明年樓市將處於反彈初期，各項數據有望顯著回升，料全年樓價有約15%的升幅。成交量方面，一手市場預計可維持2萬宗高位；二手方面，受惠於一手樓價上升及減息效應，料成交量會躍升近三成，達5萬宗。

香港 租金 利率

