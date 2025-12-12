46歲港男遊日本自駕疑路冰失控越線 撞傷52歲駕駛被捕

46歲港男北海道自駕遊越線撞車，造成52歲日本司機受傷，涉過失駕駛被拘捕。（視頻截圖）

一名46歲香港 男子10日在北海道共和町自駕 遊期間，疑因路面結冰失控越線，與對向一輛私家車相撞，致日本 男司機重傷胸骨及手骨折，涉事港男即被日警以過失駕駛致傷罪拘捕。入境處表示，已透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐札幌總領事館了解情況並提供協助。

香港01報導，10日下午3時50分左右，據日本傳媒報導，一名46歲香港男子駕駛一輛租用的私家車，車上載有3名乘客。當時車輛在北海道共和町國富的國道行駛時，突然越過對面行車線，與迎面駛至的一輛私家車相撞，令一名52歲日本男司機身體多處受傷，包括胸骨及左手骨折；港男與車上3名乘客則沒有受傷。

據當地警方指，被捕港男46歲，職業不詳，為香港特別行政區居民，當時在北海道旅遊。日本傳媒引述警方所指，事發現場路面有部分結冰，被捕男子承認越線行駛，警方以涉嫌「過失駕駛致傷」將其拘捕，現正調查事故成因。

入境處表示，在接獲相關求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）及中國駐札幌總領事館 （總領館）了解情況，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。