宏福苑大火 聯合國專員批港人要求問責遭打壓

中央社台北電
香港宏福苑上月26日發生奪命大火，圖為香港市民30日在大火現場為死難者獻花哀悼。(中央社)
香港宏福苑上月26日發生奪命大火，圖為香港市民30日在大火現場為死難者獻花哀悼。(中央社)

香港宏福苑大火至少造成160人罹難，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）近日發表聲明，批評官方藉嚴苛國家安全法拘捕要求問責的港人。中國則稱圖克言論錯誤，已出提交涉。

香港新界宏福苑社區11月26日發生奪命大火，至今已有160喪生，仍有6人失聯。許多港人和團體要求進行獨立調查並對官員問責。據追光者報導，圖克9日在聲明中強調，「香港市民希望得到答案和問責是情理之中」，如此才能令受害者獲得適當賠償，避免悲劇再次發生。

圖克表示，港府卻以「嚴苛的國家安全法例」拘捕公開呼籲當局進行透明和獨立調查、追究政府責任的市民。他敦促港府撤銷對這些人士的檢控。

他重申，國安法和維護國家安全條例部分條文和做法不符合適用於香港的國際人權法，呼籲港府廢除兩條法例或至少進行重大修訂。

圖克認為，這些法律對人權進行系統性侵蝕，「包括曾是公民社會、關於公共政策的激烈辯論和活躍的獨立媒體方面，對言論、和平集會和結社等基本自由的侵蝕」。

他批評這兩條法律共同構成一個廣泛且模糊的國安框架，涵蓋顛覆、分裂國家、勾結外國勢力等行為，同時擴大當局調查、檢控和監管的權力，顯著削弱現有在人權方面的法律保障。結果就是，法例導致不斷延長的審前拘留、拒絕保釋、不設陪審團的審判、資產凍結、加強監控措施和域外適用。

圖克在聲明還表示，港人對宏福苑火災受害者的聲援顯示了香港公民精神的深度和韌性。他將繼續就這些問題與香港當局接觸。

對於上述聲明，中國外交部發言人郭嘉昆10日在例行記者會批評圖克言論錯誤，中方已提出交涉，並強調國安法例的實施「是香港內部事務和中國內政，不是人權問題」，不容外部干涉。

追光者是一家自海外報導香港新聞的媒體，今年10月由多名前香港記者成立，前身為追新聞和光傳媒。

香港 港府 宏福苑

