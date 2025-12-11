港IPO料達百宗年升43% 集資350億美元 隔6年再稱霸全球

香港示意圖。(圖：shutterstock)

今年以來港股表現亮麗，新股市場表現亦水漲船高。四大會計師事務所之一的畢馬威（KPMG）10日預期，今年香港 新股上市宗數料達100宗，按年升43%；集資額達2721億元（港幣，下同，約350億美元），按年大升210%，集資額全球排名自2019年後再度登上首位。

該行指出，隨着內地持續推動科技創新與新經濟領域的發展，將有不少內地高科技企業赴港上市，預料明年香港新股上市宗數將達180宗至200宗，全年IPO（首次公開募股，Initial Public Offering）集資額有望達到3500億元，預料穩居全球頭三位。

大公、文匯報報導，畢馬威統計顯示，香港IPO市場今年表現領先全球，預期籌集2721億元，上市宗數達100宗，按年分別增長210%及43%，創下自2022年以來最大募資規模。整體增長主要來自A+H上市熱潮的帶動，相關項目佔全年IPO募資總額一半。年內香港完成17宗A+H上市，為歷來最多，進一步印證香港作為連接內地與國際資本市場橋梁的獨特優勢。

期內，香港亦完成14宗未有盈利生物科技公司上市，較2024年的4宗大幅增加；另有3宗特專科技公司（第18C章）上市，與去年持平。今年推出的「科企專線」以及開始允許第18A章及第18C章相關公司以保密形式提交上市申請，大大簡化和優化上市流程，充分彰顯香港致力鞏固自身作為全球頂尖上市平台的決心。

此外，畢馬威表示，截至今年12月7日，香港IPO市場錄得316宗上市申請的歷史高位，較2024年底激增267%，當中92宗為A+H上市申請。如果計及已公開表示有意赴港上市的A股企業，A+H上市申請預計將於短期內突破100宗，為2026年帶來良好開局。

畢馬威中國香港資本市場組主管合夥人劉大昌表示，香港重登全球IPO市場榜首，充分展現其資本市場的韌性和國際金融中心的地位。愈來愈多高科技及生物科技企業選擇赴港上市，凸顯出本地支持政策及健全監管環境的吸引力。同時，外資參與度持續提升，進一步彰顯香港作為內地資產及高科技投資門戶的優勢。預期2026年也將是高科技上市的關鍵一年，進一步鞏固香港作為環球資本市場領導者的地位。