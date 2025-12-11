創科人才庫5.5萬人年增18% 港府引逾百企業估創2.2萬職缺

香港示意圖。(圖：shutterstock)

由紅杉中國發起的創科香港 基金會HKX Foundation，繼2023年首次發布「香港創科人才指數2023」後，歷經兩年調研，再度推出「香港創科人才指數2025」。該報告顯示，香港的人才供給端呈現「量質雙升」態勢：2023至2024學年度，創科類專業在校學生相較於2021至2022學年度增長20%；而2024年初創企業數目相較2022年亦增長18%。

大公報報導，創新科技及工業局局長孫東教授指出，「香港創科人才指數2025」透過數據和評估框架，呈現香港創科人才的現狀與趨勢，剖析了香港人才環境的優勢與機遇，為政策規畫與資源配置提供參考。

「人才指數2025」報告顯示，香港創科人才規模實現穩步增長。2023年香港創新及科技產業從業人員達5萬5070人，按年增長18%；研發人員數量增至4萬3403人，增長16%。同時，各項人才入境計畫僅2024年合共獲批13萬8980人，其中「高才通計畫」占比30%。報告指出，香港正把握全球科技人才流動機遇，乘勢打造國際頂尖人才樞紐。

人才供給端呈現「量質雙升」態勢。2023至2024學年度，創科類專業在校學生總數達6萬2688人，相較於2021至2022學年度增長20%；2024年初創企業數目升至4694家，相較2022年增長18%，雇員人數共計1萬7651人。粵港澳大灣區 擁五所全球百強大學，為本地培育新型人才提供堅實基礎。

當前全球科技人才流動格局下，香港更憑藉「國際化市場環境+大灣區戰略區位」雙重優勢，既能讓人才享受中西文化交融生活品質，又可便捷對接內地龐大科創資源；面對部分國家人才政策波動帶來的機遇，香港正主動把握契機，持續招徠頂尖科技人才，進一步強化國際創新樞紐的核心競爭力。

報告續指，「三大創科園區」與「五大研發機構」為主體的發展格局正逐漸形成。香港科技園、數碼港與河套深港科技創新合作區香港園區構成核心載體，2023/24年度科技園工作人員數量達2萬2000人，園區企業歷史累計籌資額達920億元（港幣，下同，約118.2億美元）；數碼港初創企業數量增至2000餘間。

截至2025年10月，港府 引進重點企業辦公室已成功引入逾100家重點企業，預計未來數年在港投資約600億元，創造約2.2萬個就業機會。