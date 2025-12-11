粵車南下首日申請爆額 粵25分驗好車 港軟硬兼備迎4市座駕

粵車南下計畫於12月23日起，開放合資格粵車進入市區；圖為港珠澳大橋珠海公路口岸「粵車南下」專用通道。(新華社)

粵車南下計畫23日起實施，香港 運輸署10日宣布接獲內地部門轉交逾百宗合資格廣東省私家車23日進入香港市區的部分申請，換言之計畫實施首天已滿額申請，反應踴躍。中籤赴港的粵車必須在內地通過驗車、購買香港車輛第三者風險保險 等流程。

大公、文匯報報導，位於廣州的粵車南下車輛查驗中心，最快25分鐘可完成驗車。香港的軟硬件亦已準備就緒，市區已布置多台國標充電器，基本滿足電動粵車充電的需求，仍建議內地車主自備原廠充電轉駁器會更方便。

粵車南下香港政策首批開放穗、珠、江、中4市的車輛查驗中心，由最初的8個增至目前的13個，服務範圍也覆蓋上述4市車輛。運輸署表示，廣東省政府在上月23日舉行首輪抽籤後，合計有2388人登記，超出原來1700個預設名額，由於超額申請，故需進行抽籤，中籤者前日起陸續向廣東省政府遞交進入香港市區申請，在粵車南下計畫實施首日共有逾百宗個案獲內地部門完成初步審核，並將資料轉交運輸署，以便完成後續審批及牌證申請。

該署發言人解釋，當申請人自行完成驗車、核實「電子聯絡方式」及購買保險等申請程序後，會向他們再發出電子許可證及批准信。申請人亦須在網上成功預約過關時間後，才能起行。

位於廣州番禺的粵車南下車輛查驗中心廣東寶悅公司經理鍾仲欣10日表示，車輛查驗主要包括外觀、安全性能等方面。多名工作人員對15項查驗項目逐一查驗，例如車輛連司機位不多於8座位等，最快25分鐘便可完成驗車，隨後將相關資料上傳等待審核，該中心可代辦香港車牌選號等服務。

廣東車主張廣泰10日到在番禺的粵車南下車輛查驗中心驗車，他形容過程很順利，前後不用半小時，收費也合理，他預計本月底赴港，屆時駕車可以更便利地帶上一家大小前往香港，包括遊覽香港太平山等地方。對於計畫初期駕車入香港市區最長只能停留3天，他認為「這是『先行先試』，3天也夠了，當然也期待將來能延長到7天。」

查驗中心專設「粵車南下公告欄」，提供香港運輸署製作的粵車南下申請及駕駛資訊小錦囊，車主大讚這些細節很暖心，很有幫助。