我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

粵車南下首日申請爆額 粵25分驗好車 港軟硬兼備迎4市座駕

香港新聞組／香港11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
粵車南下計畫於12月23日起，開放合資格粵車進入市區；圖為港珠澳大橋珠海公路口岸「粵車南下」專用通道。(新華社)
粵車南下計畫於12月23日起，開放合資格粵車進入市區；圖為港珠澳大橋珠海公路口岸「粵車南下」專用通道。(新華社)

粵車南下計畫23日起實施，香港運輸署10日宣布接獲內地部門轉交逾百宗合資格廣東省私家車23日進入香港市區的部分申請，換言之計畫實施首天已滿額申請，反應踴躍。中籤赴港的粵車必須在內地通過驗車、購買香港車輛第三者風險保險等流程。

大公、文匯報報導，位於廣州的粵車南下車輛查驗中心，最快25分鐘可完成驗車。香港的軟硬件亦已準備就緒，市區已布置多台國標充電器，基本滿足電動粵車充電的需求，仍建議內地車主自備原廠充電轉駁器會更方便。

粵車南下香港政策首批開放穗、珠、江、中4市的車輛查驗中心，由最初的8個增至目前的13個，服務範圍也覆蓋上述4市車輛。運輸署表示，廣東省政府在上月23日舉行首輪抽籤後，合計有2388人登記，超出原來1700個預設名額，由於超額申請，故需進行抽籤，中籤者前日起陸續向廣東省政府遞交進入香港市區申請，在粵車南下計畫實施首日共有逾百宗個案獲內地部門完成初步審核，並將資料轉交運輸署，以便完成後續審批及牌證申請。

該署發言人解釋，當申請人自行完成驗車、核實「電子聯絡方式」及購買保險等申請程序後，會向他們再發出電子許可證及批准信。申請人亦須在網上成功預約過關時間後，才能起行。

位於廣州番禺的粵車南下車輛查驗中心廣東寶悅公司經理鍾仲欣10日表示，車輛查驗主要包括外觀、安全性能等方面。多名工作人員對15項查驗項目逐一查驗，例如車輛連司機位不多於8座位等，最快25分鐘便可完成驗車，隨後將相關資料上傳等待審核，該中心可代辦香港車牌選號等服務。

廣東車主張廣泰10日到在番禺的粵車南下車輛查驗中心驗車，他形容過程很順利，前後不用半小時，收費也合理，他預計本月底赴港，屆時駕車可以更便利地帶上一家大小前往香港，包括遊覽香港太平山等地方。對於計畫初期駕車入香港市區最長只能停留3天，他認為「這是『先行先試』，3天也夠了，當然也期待將來能延長到7天。」

查驗中心專設「粵車南下公告欄」，提供香港運輸署製作的粵車南下申請及駕駛資訊小錦囊，車主大讚這些細節很暖心，很有幫助。

香港 保險

上一則

創科人才庫5.5萬人年增18% 港府引逾百企業估創2.2萬職缺

下一則

捨不得丟…喬任梁父親吃8隻死蟹住院 還高燒41度

延伸閱讀

廣東汕頭五金行火災 四代同堂12人遇難 官方設事故調查組

廣東汕頭五金行火災 四代同堂12人遇難 官方設事故調查組
情懷無效？周星馳「鹿鼎記」重映 線上熱議、票房慘

情懷無效？周星馳「鹿鼎記」重映 線上熱議、票房慘
世界旅遊獎肯定 香港機場獲選「全球最佳顧客體驗機場」

世界旅遊獎肯定 香港機場獲選「全球最佳顧客體驗機場」
賓州華人工商聯合總會召開常務理事會議

賓州華人工商聯合總會召開常務理事會議

熱門新聞

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺