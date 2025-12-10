「AI未泡沫化」 滙豐看好港股明年底升22%、恒指達31000點

我的頻道

香港新聞組／香港10日電
滙豐銀行9日發布2026年第一季投資展望，看好香港市場在盈利增長帶動下，估計明年底恒生指數將達31000點；圖為恒生指數9日收市報25434.23點，下跌331.13點，跌幅為1.29%，全日成交金額為2102.36億港元。（中新社）
滙豐銀行9日發布2026年第一季投資展望，看好香港市場在盈利增長帶動下，估計明年底恒生指數將達31000點；圖為恒生指數9日收市報25434.23點，下跌331.13點，跌幅為1.29%，全日成交金額為2102.36億港元。（中新社）

滙豐私人銀行於9日發布2026年第一季投資展望，看好香港市場在正面流動性和盈利增長的帶動下，預期明年底恒生指數將達31000點，即較現水平有約22%上升空間。該行建議明年首季可從四個方向優先布局，以把握投資機遇。分析認為，人工智能（AI）並未處於泡沫階段，因此在選股上，較為看好受惠於國家政策支持的AI相關科技股，以及基本面穩健的高息股。

大公報報導，滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，受惠美聯儲已經開始減息、市場流動性充裕，以及中國政策聚焦提振內需，有望支持2026年企業的利潤率提升，而且股市和零售市道復甦、住宅房地產市場靠穩、旅遊業恢復活力、大量新股準備上市，以及股市走高帶來的正面財富效應，均為香港消費復甦提供助力，預計明年港股有望進一步上升，明年底恒指目標為31000點。

板塊方面，滙豐私人銀行偏好AI生態系統領先企業，包括半導體、AI雲端和代理、軟件、實體AI、AI生物科技、亞洲芯片製造商、半導體設備製造商、電力設備、智能電網供應商及業務表現穩健的高息股。

此外，針對市場質疑的AI泡沫，滙豐私人銀行及財富管理亞洲首席投資總監范卓雲表示，AI將迅速實現商業化，如美股七大科技股的每股盈利增長仍維持強勁，支持其估值處於合理水平，故此暫時並不認為已出現AI泡沫。

報導指出，滙豐私人銀行更建議明年第一季可採用四大優先策略，包括放眼AI生態圈內外捕捉股市回報機遇、部署另類投資及多元資產策略駕馭市場波動、啟動收益引擎強化投資組合及把握亞洲創新與收益帶來多元化投資機遇。

儘管環球AI投資熱潮將於2026年繼續推動強勁的盈利增長，但投資者應放眼超大型科技股以外的其他增長領域，以緩減科技股高估值和倉位過度集中的風險。如公用股受惠數據中心的電力需求迅速增長，工業和金融股則提供較吸引價值，而且盈利前景正面。

報導說，投資者應把握亞洲創新與收益帶來多元化投資機遇，建議可採取槓鈴策略，對A股、日本和韓國股票持偏高比重配置，因其受惠於AI投資熱潮和企業管治改革；同時對香港和新加坡股票持偏高比重，以尋求收益機會，因其提供優質盈利，而且高股息率。

