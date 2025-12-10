港大火失聯減至6人 有買家想低價收屋挨轟「發災難財」

我的頻道

香港新聞組／香港10日電
港政警務處表示，大埔宏福苑火災搜索第二階段的現場搜救清理工作已完成，下一步將展開第三階段工作，重點針對7座受影響大廈外牆的棚架與安全防護網進行勘查。（中新社）
香港大埔宏福苑奪命大火再確認1名死者，使死亡人數增至160人。在警方的追查下，之前的31名失聯者中，已有24人追查到去向，加上上述最新找到的遺體，目前只剩下6名失聯者。愛護動物協會9日表示，仍有84隻動物下落不明，目前正幫助部分主人暫時託管寵物

綜合媒體報導，香港警務處長周一鳴9日舉行記者會，公布警方在火場搜尋遺骸及核對遺體身分的進度。

他說，之前的失聯者眾多，主因是他們的親友最初提供的身分訊息很少，比如只有名字，而他們提供相關訊息後，警方又無法聯絡上他們。

周一鳴說，在警方的追查下，大部失聯者已經找到，有些人是在老人院，有些人不在香港，有些人則在監獄等地。

另外，在160名死者中，警方已透過指摸或去氧核糖核酸（DNA）核實了其中120人的身分，剩下40人的身分仍待核實。周一鳴說，警方下階段將會清除宏福苑各大樓的竹棚，再次仔細尋找是否有遺骸。

另外，宏福苑火災造成不少寵物傷亡，愛護動物協會9日表示仍有84隻動物下落不明。愛協表示動物在災後亦會受到心理創傷，呼籲主人留意寵物情緒，若出現受驚、焦慮、喘氣等，便需就醫或尋求會方幫助。

報導指出，火災之後也傳出暖心消息，有宏福苑宏昌閣居民在火災前預訂安裝大門，無奈單位在火災中被毀，導致「無屋可裝」，荃灣的木門公司事後主動表示全數退款，並祝福客人順利渡過難關。店家的暖心舉動令居民感嘆「香港人好有愛」。

但是，有地產代理透露，一名30多歲中等身材戴眼鏡的男子近期先後到區內多間地產代理行物色宏福苑單位。不論座向、景觀、樓層或損毀程度，而且不介意單位內是否曾發生事故，均願意以每平方呎實用面積3000元洽購；如果是1或2樓的低層單位，或樓契正本遺失或在大火中焚毀則以八折計算，即每平方呎2400元。

由於出價較火災之前低逾一半，地產代理懷疑該名男子想趁低「撈貨」發災難財，待日後再售圖利，認為有關行為極不道德，猶如在居民傷口上灑鹽。據悉，大型代理行如中原、美聯等已表示不會處理宏福苑相關買賣個案，該男子於是轉向區內中小型代理求盤。

香港大埔宏福苑奪命大火再確認1名死者，使死亡人數增至160人。(路透)
