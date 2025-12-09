港大火仍有31人失蹤 「想給回父母身分」家屬急比對DNA

我的頻道

香港新聞組／香港9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港大埔宏福苑五級大火仍有31人失蹤，DNA樣本驗證需等待4至6周才會有結果；圖為火災發生後，市民以多種方式悼念火災罹難者。（新華社）
大埔宏福苑五級大火後，至今仍有31人失蹤，部分遺體因嚴重燒毀無法辨識，尚未正式認定死亡，令家屬難以辦理後事。其中一名家屬表示，已提供DNA樣本驗證，但因需等待4至6周才得出結果，導致父親只能延後下葬。不少受災戶懇求相關部門加快程序、完成化驗，「很想給回父母一個身分、盡快走出陰影」。

據明報、香港01報導，８日至少20名家屬到大埔廣福社區會堂接受DNA初步採樣，有人手持鮮花進入會堂，部分家屬完成採樣後，步出會堂時神情憂傷。家屬陳小姐與妹妹到場，兩人的父母居於宏昌閣低層逾40年。陳小姐說，整個DNA採樣流程約半小時，警方抽取她們的口腔組織化驗，化驗結果料需時數周。

陳小姐說，單位內發現疑似殘骸，目前不清楚是一人還是兩人，警方表示父母的遺骸可能已被水沖散，她哽咽表示，「頭七」當天仍未找到父母遺骸，「第八天才看到一小塊很小很小、縮得很小的東西，都不知道是爸爸還是媽媽的……就在屋子裡面」。

港府8日表示，災難遇害者辨認組昨繼續在已確定安全的大廈外圍及倒塌棚架附近搜索，暫未有發現遺骸，死者數目維持159人。

殯儀業商會理事長鄭志傑表示，能理解家屬心情沉重，呼籲家屬忍耐，但認為有必要花時間核實遺體身分，「不搞清楚遺體是誰的，有可能日後永世拜錯人，我們不能接受這種情況。」另外，外界關注部分失聯個案未能尋回遺體，難以確認死亡。如果列作失蹤，需等7年才能宣告死亡並下葬。鄭志傑指出，發出死亡證明涉及資產、保險索償等範疇，必須相當嚴謹處理，認為按程序辦理是對各方的保障。

報導指出，宏福苑大火衍生保險索償，保險業監管局行政總監張雲正8日披露，現時保險業界在其客戶數據發現1800張相關財產保險保單，涉及35間保險公司，當中八成為家居、個人意外、醫療和家傭保險，另據地址發現1萬張相關人壽保險保單，當中八成為終身壽險、醫療危疾和年金保單，涉及35間保險公司，部分與前述產險公司重複。

張雲正說，保險公司已開始直接聯絡保單持有人，提供所需協助。

香港大埔宏福苑五級大火仍有31人失蹤，DNA樣本驗證需等待4至6周才會有結果；圖...
