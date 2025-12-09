我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

立會選舉廢票4.1萬張創高 火襲大埔宏福苑投票全港最低

香港新聞組／香港9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
立法會選舉8日完成點票，投票率31.9%較上屆高，但估計有逾4.1萬張無效票（白票、廢票）；圖為7日當晚，選舉管理委員會及內地事務局局長在灣仔中央點票站倒出選票，工作人員陸續點算。（中通社）
立法會選舉8日完成點票，投票率31.9%較上屆高，但估計有逾4.1萬張無效票（白票、廢票）；圖為7日當晚，選舉管理委員會及內地事務局局長在灣仔中央點票站倒出選票，工作人員陸續點算。（中通社）

香港第8屆立法會選舉結果公布，地區直選投票率為31.9%，在登記選民人數較上屆減少34萬人，基數較低情況下，投票率略高於上屆的30.2%，為歷史次低，約131.8萬名選民投下選票，較上屆減少3.3萬人。白票、廢票的無效票有逾4.1萬張，占直選3.12%，不論數量、比率均屬回歸以來立法會選舉最高。

據本報系聯合報報導，在大埔宏福苑大火後近兩周，立法會換屆選舉7日如期舉行，這是香港實行「愛國者治港」後第二次改選。地區直選的廢票率升至3.12%，比上一屆的2.04%，增加超過1個百分點，廢票率是過去幾屆最高。

大埔宏福苑所處的新界東北選區，投票率為30.15%，為全港10個地區直選區最低，該選區的廢票率達3.45%，全港最多。

明報報導，對此本屆投票廢票率上升，行政會議召集葉劉淑儀表示，政府宣傳選舉得「好緊要」，有人會響應，但有人「可能不想好像被迫去投票，便投白票，總有些人是這樣」。而上屆立法會選舉有逾2.7萬張無效票，占直選總票數2.03%。

經民聯主席盧偉國則稱，無效票來自不同選舉界別，需花很多工夫分析，相信業界、政府也關心「廢票」現象，稍後會總結和汲取經驗。

按直選地區計算，10區今屆的無效票比率均較上屆增加，其中新界東北最高，有4634張，比率3.45%；其次為有3.32%、5117張無效票的新界西南。在新界東北勝選的民建聯主席陳克勤稱，無效票受多重因素影響。葉劉淑儀則相信，選民心情受大埔災難影響，特別是位於新界東北的大埔，因此未必想投票。至於無效票比率最低的是九龍東，比率約2.79%。

功能界別方面，社福界延續上屆選舉趨勢，無效票比率最高，達9.78%；其次為教育界，比率約6.49%。上屆無效票比率第二高的法律界，今屆則減少逾3個百分點至約5%，但比率在功能界別仍居前列。

另外，被問到投票人數較上屆少，香港選管會主席陸啟康稱，不會對投票率作解讀，僅稱很多人受火災影響，在目前氣氛下舉辦選舉是困難的，最終130多萬人投票屬「鼓舞」。

全國港澳研究會顧問劉兆佳說，選民人數較上屆少，自然導致投票人數下降，屬正常現象。他指香港正處於政治過渡期，愛國愛港力量基本盤約占3成；而新選制下，原有反對派未能出選，相關支持者既無可屬候選人，也不接受新制度，故難以吸引他們投票。

投票 香港 宏福苑

上一則

港大火仍有31人失蹤 「想給回父母身分」家屬急比對DNA

下一則

江蘇初中生網上淘到侵華日軍信件 紀念館：邀專家鑑定

延伸閱讀

香港奪命大火 警方用DNA辨別遺體身分

香港奪命大火 警方用DNA辨別遺體身分
華埠顯聖容教堂 為香港遇難者祈禱

華埠顯聖容教堂 為香港遇難者祈禱
近百人參與 福建會館募逾3.7萬捐香港火災受災家庭

近百人參與 福建會館募逾3.7萬捐香港火災受災家庭
遭提醒貼文勿「過激」 香港宏福苑火場旁留言區今撤

遭提醒貼文勿「過激」 香港宏福苑火場旁留言區今撤

熱門新聞

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
香港添馬公園附近的維多利亞港10月25日舉行「維港海上大巡遊2025」，一個泡泡瑪特的拉布布巨型充氣雕塑漂浮在喇面上。（路透）

中日緊張…但中國民眾這次不抵制日貨？港媒曝原因「沒必要」

2025-12-06 01:05

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？