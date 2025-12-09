立會選舉廢票4.1萬張創高 火襲大埔宏福苑投票全港最低

立法會選舉8日完成點票，投票率31.9%較上屆高，但估計有逾4.1萬張無效票（白票、廢票）；圖為7日當晚，選舉管理委員會及內地事務局局長在灣仔中央點票站倒出選票，工作人員陸續點算。（中通社）

香港 第8屆立法會選舉結果公布，地區直選投票 率為31.9%，在登記選民人數較上屆減少34萬人，基數較低情況下，投票率略高於上屆的30.2%，為歷史次低，約131.8萬名選民投下選票，較上屆減少3.3萬人。白票、廢票的無效票有逾4.1萬張，占直選3.12%，不論數量、比率均屬回歸以來立法會選舉最高。

據本報系聯合報報導，在大埔宏福苑 大火後近兩周，立法會換屆選舉7日如期舉行，這是香港實行「愛國者治港」後第二次改選。地區直選的廢票率升至3.12%，比上一屆的2.04%，增加超過1個百分點，廢票率是過去幾屆最高。

大埔宏福苑所處的新界東北選區，投票率為30.15%，為全港10個地區直選區最低，該選區的廢票率達3.45%，全港最多。

明報報導，對此本屆投票廢票率上升，行政會議召集葉劉淑儀表示，政府宣傳選舉得「好緊要」，有人會響應，但有人「可能不想好像被迫去投票，便投白票，總有些人是這樣」。而上屆立法會選舉有逾2.7萬張無效票，占直選總票數2.03%。

經民聯主席盧偉國則稱，無效票來自不同選舉界別，需花很多工夫分析，相信業界、政府也關心「廢票」現象，稍後會總結和汲取經驗。

按直選地區計算，10區今屆的無效票比率均較上屆增加，其中新界東北最高，有4634張，比率3.45%；其次為有3.32%、5117張無效票的新界西南。在新界東北勝選的民建聯主席陳克勤稱，無效票受多重因素影響。葉劉淑儀則相信，選民心情受大埔災難影響，特別是位於新界東北的大埔，因此未必想投票。至於無效票比率最低的是九龍東，比率約2.79%。

功能界別方面，社福界延續上屆選舉趨勢，無效票比率最高，達9.78%；其次為教育界，比率約6.49%。上屆無效票比率第二高的法律界，今屆則減少逾3個百分點至約5%，但比率在功能界別仍居前列。

另外，被問到投票人數較上屆少，香港選管會主席陸啟康稱，不會對投票率作解讀，僅稱很多人受火災影響，在目前氣氛下舉辦選舉是困難的，最終130多萬人投票屬「鼓舞」。

全國港澳研究會顧問劉兆佳說，選民人數較上屆少，自然導致投票人數下降，屬正常現象。他指香港正處於政治過渡期，愛國愛港力量基本盤約占3成；而新選制下，原有反對派未能出選，相關支持者既無可屬候選人，也不接受新制度，故難以吸引他們投票。