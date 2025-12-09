港船在芬蘭灣公海損天然氣管、通訊電纜 中船長擬認毀壞罪

我的頻道

香港新聞組／香港9日電
波羅的海芬蘭至愛沙尼亞海底天然氣管道及通訊電纜在2023年10月受損，芬蘭當局打撈起船錨，懷疑來自香港註冊貨櫃船「新新北極熊」號。該船內地籍船長遭警方控刑事毀壞罪，以及海事處兩項違反商船安全規例的票控，案件於8日在東區裁判法院續審

明報報導，控罪指被告於2023年10月8日約凌晨2時（船上芬蘭時間），即香港時間同日早上7時，於芬蘭灣公海指揮香港註冊貨輪「新新北極熊」號，無合法辯解而損壞他人財產，即芬蘭和愛沙尼亞之間一條天然氣管道及海底電訊電纜，罔顧該財產是否會被摧毀或損壞。

報導說，控方表示，被告萬文國（43歲，報稱船長）只在刑毀案有當值律師代表，並得悉辯方在此案有押後申請。主任裁判官張志偉關注案情特殊、牽涉的物品價值不菲，控方回應稱律政司未能找到相關案例，但考慮所有情況後決定在裁判法院處理。就兩項傳票控罪，控方指每罪最高罰款1萬元，張官建議若案件背景與刑毀案相同，當值律師索取指示後或可考慮一併代表被告。被告一度稱擬認罪，以免長時間押後，張官向他解釋後把刑毀和傳票案一同押後。

香港 傳票 天然氣

香港奪命大火 警方用DNA辨別遺體身分

都會大學頒4榮譽博士 醫護先驅、賭王三太等4人獲肯定

