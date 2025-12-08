我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

香港立會選舉 劍后江旻憓空降旅遊界當選

香港新聞組／香港8日電
巴黎奧運劍擊女子重劍金牌得主江旻憓當選旅遊界立法會議員。（路透）
巴黎奧運劍擊女子重劍金牌得主江旻憓當選旅遊界立法會議員。（路透）

香港第8屆立法會選舉投票結果揭曉，選前備受關注的旅遊界功能界別，「空降」的巴黎奧運重劍冠軍江旻憓以131票當選，公布結果時，劍后上台展招牌微笑。對手旅遊及科技公司董事馬軼超得23票，比他2021年參選同一功能界別時高。

綜合港媒報導，立法會換屆選舉，現年31歲的巴黎奧運劍擊金牌得主江旻憓首次參選，在功能界別的旅遊界當選，得到131票，其助選團隊上台祝賀。

江旻憓表示會做好政策推動者及社會橋梁角色。江旻憓在奧運歷史性奪金後，急流勇退結束職業生涯，並加入馬會擔任對外事務助理經理。自傳出參選後，江旻憓已暫停馬會職務。她早前報名參選，承認持有加拿大護照，正申請放棄。

江旻憓稱：「獲選為代表旅遊界的立法會議員是我的榮幸，衷心感謝業界的支持。旅遊業是香港四大支柱產業之一，接下來我會擔當好政策推動者，以及社會橋梁的角色，為大家發聲，推動香港旅遊業發展。我會盡快投入工作、團結業界、服務香港。」但她未有回應任何提問即離開。

由於江旻憓並非該界別登記選民，報名參選時須申報與旅遊界的「密切聯繫」，意味她今日無分在旅遊界功能組別投票。江旻憓去年在巴黎奧運奪金後退役，加入香港賽馬會擔任對外事務經理。

江旻憓空降旅遊界參選，有14個旅遊界別團體選民提名，並獲多名商界及旅遊界人士站台，包括信和集團主席黃永光、旅議會主席譚光舜。

巴黎奧運 香港 投票

上一則

入室搶嬰案／人販被判死緩 庭上辱罵受害者家屬還抖腳

下一則

童掉冰窟…寧夏13歲女「身體輕」去救 全網尋人曝結局

延伸閱讀

「愛國者治港」原則下 香港新一屆立法會選舉結果出爐

「愛國者治港」原則下 香港新一屆立法會選舉結果出爐
香港立法會選舉 整體投票率31.9%歷屆第2低

香港立法會選舉 整體投票率31.9%歷屆第2低
遭提醒貼文勿「過激」 香港宏福苑火場旁留言區今撤

遭提醒貼文勿「過激」 香港宏福苑火場旁留言區今撤
駐港國安公署罕見約談外媒：勿觸法 不姑息「以災亂港」

駐港國安公署罕見約談外媒：勿觸法 不姑息「以災亂港」

熱門新聞

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
日本女歌手BENI（本名安良城紅）在廣州的演唱會，上周六如期舉行。（取材自bilibili網站）

2日本歌手演唱會在中如期登場 輿論讚「京廣有契約精神」

2025-11-30 23:49

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人