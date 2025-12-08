香港立會選舉 劍后江旻憓空降旅遊界當選

巴黎奧運劍擊女子重劍金牌得主江旻憓當選旅遊界立法會議員。（路透）

香港 第8屆立法會選舉投票 結果揭曉，選前備受關注的旅遊界功能界別，「空降」的巴黎奧運 重劍冠軍江旻憓以131票當選，公布結果時，劍后上台展招牌微笑。對手旅遊及科技公司董事馬軼超得23票，比他2021年參選同一功能界別時高。

綜合港媒報導，立法會換屆選舉，現年31歲的巴黎奧運劍擊金牌得主江旻憓首次參選，在功能界別的旅遊界當選，得到131票，其助選團隊上台祝賀。

江旻憓表示會做好政策推動者及社會橋梁角色。江旻憓在奧運歷史性奪金後，急流勇退結束職業生涯，並加入馬會擔任對外事務助理經理。自傳出參選後，江旻憓已暫停馬會職務。她早前報名參選，承認持有加拿大護照，正申請放棄。

江旻憓稱：「獲選為代表旅遊界的立法會議員是我的榮幸，衷心感謝業界的支持。旅遊業是香港四大支柱產業之一，接下來我會擔當好政策推動者，以及社會橋梁的角色，為大家發聲，推動香港旅遊業發展。我會盡快投入工作、團結業界、服務香港。」但她未有回應任何提問即離開。

由於江旻憓並非該界別登記選民，報名參選時須申報與旅遊界的「密切聯繫」，意味她今日無分在旅遊界功能組別投票。江旻憓去年在巴黎奧運奪金後退役，加入香港賽馬會擔任對外事務經理。

江旻憓空降旅遊界參選，有14個旅遊界別團體選民提名，並獲多名商界及旅遊界人士站台，包括信和集團主席黃永光、旅議會主席譚光舜。