躋身香港立法會 票后方國珊歷17年圓夢 鄧家彪膺票王

香港新聞組／香港8日電
5度參選立法會均敗戰的西貢區議員方國珊，第6次參選終於「圓夢」躋身立法會。(路透)
5度參選立法會均敗戰的西貢區議員方國珊，第6次參選終於「圓夢」躋身立法會。(路透)

香港立法會換屆選舉7日舉行，地區直選新界東南選區有5名候選人競逐兩席，均是議會「新丁」。過去5度參選立法會均敗戰的西貢區議員、「專業動力」主席方國珊，第6次參選終於「圓夢」躋身立法會。有「哪吒」之稱的方國珊在將軍澳打滾多年，今次再度挑戰立法會席位，在新界東南直選得票一枝獨秀，以5萬8828票高票當選，大幅拋離同區對手，成全港票后。

綜合港媒報導，「票王」則是在九龍東勝出的工聯會鄧家彪，以5萬3675票成功連任。

方國珊7日拉票時哽咽，強調無「政黨鐵票」，沒有大黨資源，指有人分薄票源，需告急呼籲支持者投票，又形容自己「行了很長的路，但從不走捷徑」。將來日子要謙卑地工作，做好自己的本分，做好立法會工作，當務之急是協助賑災、救災，幫助大埔宏福苑災民恢復家園，同時要推動盡快修訂消防安全條例，保障市民財產。

方國珊是智庫組織專業動力召集人，長年扎根西貢與將軍澳，她比該區另一當選人、民建聯祕書長葉傲冬多逾1倍，亦比上屆「票后」李慧琼今次得票更多。她表示，當選不在於票數，而是在於市民對她的信任。

她談及今次得償所願，她表示沒有奇蹟，只有累積的成績，她感謝每一位市民支持和信任，形容自己競逐立法會議員的路經歷了17年，選民對她的肯定及團隊的肯定令她非常感激，將來任重道遠，民生訴求很清晰。

圖為鄧家彪。（中通社）
圖為鄧家彪。（中通社）

上屆立法會選舉，新界東南由民建聯李世榮與當時代表專業動力的林素蔚勝出，其中李世榮得票達8萬2595，今屆取代李世榮參選的葉傲冬，只取得2萬6250。他強調，未來會與政府緊密合作，又說關注選區的交通配套問題，未來會與政府研究提升交通配套，及做好相關規畫。

這次換屆選舉，地方選區總投票率31.9%，比2021年高1.7個百分點；總投票人數較上屆少3萬3123人。在地區直選，新界東南勝出候選人、專業動力方國珊以5萬8828票，成為今屆「票后」，比上屆「票后」、九龍中候選人、民建聯李慧琼多5299票。

在選委會界別，轉跑道的現任旅遊界議員姚柏良以1397票成為「票王」，陳凱欣則以1386票成為「票后」。

在功能組別，出選旅遊界的「微笑劍后」江旻憓以131票，擊敗得23票的馬軼超。批發及零售界現任議員邵家輝以827票連任，零售管理協會主席謝邱安儀得149票。

