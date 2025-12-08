香港立法會選舉 投票率31.9% 歷屆第2低

香港7日舉辦立法會選舉，民眾在宏福苑大火附近投票所閱讀候選人資料。（美聯社）

香港 7日舉行第八屆立法會選舉，這是香港實行「愛國者治港」後第二次改選，選舉在日前火災陰影與民眾不滿的情緒之下進行，投票 率高低倍受矚目。據選舉事務處公布數據，本次投票率為31.9%，創歷來第2低紀錄。

法廣報導，在十個地區直選選區中，新界東北的投票率最低，只有 30.15%。而發生奪命火災的大埔宏福苑，便屬於這選區。

這次選舉共有161名候選人競逐90個議席，其中包括選舉委員會界別40席、功能界別30席及地區直選20席。新一屆立法會議員任期將從2026年1月1日開始，為期四年。

報導同時指，40名當選者中，24名現屆議員均成功連任，包括晉身最資深議員之一的梁美芬；其餘16人是議會新丁。另外，因為「讓路」劍後江旻憓而由功能組別旅遊界轉戰選委會界別的姚柏良，以1397票成為「票王」，而連任成功的陳凱欣，則以1386票成為「票后」。第40名當選的律師吳英鵬，獲 1002票。落選的十名候選人，得票介乎793票至988票之間。

香港2025立法會換屆選舉8日凌晨揭曉，投票率為史上第二低。圖為候選人8日聯合慶祝當選。(路透)

1997年香港主權移交北京後的隔年起，立法會每四年改選一次。上一次2021年香港第七屆立法會選舉，地區直選約135萬人參與投票，投票率僅30.2 %，較前一屆少逾20個百分點，創歷史新低。

本屆選舉是2021年3月中國全國人大常委會以確保「愛國者為主體的『港人治港』」等原則修改香港選舉制度後，立法會第二次改選。為提高投票率，港府 將本屆選舉投票時間的開始及結束時間分別提前、延後一小時，總投票時長達16小時。

法廣引述分析，港府原欲推高此次選舉投票率以增加立法會的認可度，但在選舉前發生大埔宏福苑火災，即使支持政府的選民亦會因為對火災凸顯的問題而感到失望丶憤怒及震驚而放棄投票。

香港特首李家超7日前往投票，呼籲選民投下「推動改革、守護災民」的一票。他表示，當新一屆立法會召開首次會議，港府會提出首個議案，討論如何支援災民和重建，希望與議員商議照顧好災民，加快找出真相和重建。