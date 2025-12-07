「愛國者治港」原則下 香港新一屆立法會選舉結果出爐

香港特別行政區第八屆立法會選舉結果已全數揭曉，圖為8日凌晨部分候選人在台上等待結果。這次選舉所候選人均為通過審查的「愛國者」。（歐新社）

央視新聞報導，香港 特別行政區第八屆立法會選舉投票 於7日23時30分結束。18日清晨，經過點票，分區直接選舉界別的20名議員最終成功選出，上8日稍早時的選舉委員會界別40席、功能團體界別30席，本次香港特區立法會選舉需要選出的90名立法會議員已全部選出。

央視新聞稱，「這是香港在完善選舉制度、落實『愛國者治港』原則後舉行的又一次重要選舉。」

香港第八屆立法會共設90個議席，分為選舉委員會界別40席、功能團體界別30席、分區直接選舉界別20席。

BBC中文指出，香港這次立法會議員選舉是2021年3月中國全國人大常委會以確保「愛國者為主體的『港人治港』」等原則修改香港選舉制度後，第二次立法會改選。

這次選舉共有161名候選人競逐90個議席，全部候選人都已經過候選人資格審查委員會核准，確保他們「愛國愛港」。

周日的選舉設有615個一般投票站，多位於學校禮堂、社區會堂內。絕大多數投票站從早上7時30分開放至晚上11時30分，共計16小時，比2021年延長了兩個小時。

香港電台報導，此次選舉累計投票率為31.9%，較上屆高1.7個百分點。131萬7,682名選民投票，累計投票人數則較上屆減少3萬2,998人。

BBC中文表示，選舉前一天，中共 駐港國安公署約談部分香港外國媒體負責人及記者，聲稱是根據「香港國安法」有關規定，針對近期宏福苑火災及香港立法會選舉的虛假信息和炒作抹黑進行約談。

中共駐港國安公署指，有外國媒體涉港報導罔顧事實、散播虛假信息，歪曲抹黑港府救災善後工作，攻擊干擾立法會選舉，挑動社會分化對立，破壞香港當前「和衷共濟、共克時艱」的氛圍，沒有體恤災民的痛苦和感受，傷害了香港市民的感情，誤導了國際社會的認知。公署表示嚴重關切。

據英國「衛報」報導，被約談的外國媒體包括法新社、「紐約時報」等。香港記者協會回應稱，約談事件意圖以國家安全之名，影響海外駐港媒體對香港議題的報導。

香港記者協會表示，中共駐港國安公署指控相關媒體散布虛假信息、歪曲抹黑政府救災工作及選舉事務，卻未提供具體事例或證據，「這種缺乏事實依據的指控製造寒蟬效應，阻礙媒體履行監督職責，對整個新聞行業以致香港國際形象百害而無一利。」

香港特區第八屆立法會任期將於2026年1月1日開始，任期四年。