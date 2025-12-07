我的頻道

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

港人晨運熱點 飛鵝山腳逾百樹遭砍伐

香港新聞組／香港7日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港馬鞍山郊野公園飛鵝山腳的扎山道晨運園，是港人熱門晨運路線，日前有行山客發現，附近一幅約3000平方米林地估計逾百棵樹被砍伐，露出天然大石，部分達3至4米高，吸引不少「抱石」（以軟墊保護徒手攀石）愛好者到場練習。

明報報導，漁護署11月25及26日到場調查，發現有樹木被砍伐或切割，現場堆放樹木枝條，未發現涉案者或目擊者。署方已於該處設立警告牌，提醒訪客注意及遵守相關法例管制，並繼續調查及加強巡邏，如發現違規活動，會採取適當執法行動。

據報導，媒體上月24日從牛池灣沿扎山道上山，途經扎山道晨運園。沿山徑而上有一座三峯廟，廟後有通道通往後山山坡。現場所見，該山坡不少樹木被移除，樹幹散落，被削斷枝條切口平滑。

報導稱，記者在場目擊一名男子手持工具砍伐樹木，他發現記者後停手並坐下抽菸，要記者不要拍攝。被問該處是否提供場地作抱石活動，以及是否知悉該處位於郊野公園內，男子說：「什麼都不知道，不要問我。」

報導說，有行山客提供相片，稱上月2日到上址時見一名男子斬樹，現場有十多人在玩抱石，部分石塊3至4米高，有人手持手機拍攝，未與斬樹男子交談。該行山客稱現場十多人分成兩三批，於不同時間到場，碰面後互相打招呼，當中數人離開時一併將地上樹木枝條運走。

報導指，保育組織Parks and Trails於2022至2023年，在10條「屋企後山」小徑設紅外線感應器，以點算使用人次及人流方向等，當中斧山平均每日約450至600人次使用，假日則有600至700人次。

