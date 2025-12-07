涉洩國安警調查內容 香港前民陣副召集人王岸然被捕

警方國安處以涉嫌違反維護國家安全條例第88條「不得妨害調查危害國家安全的罪行」，以及第24條「煽動意圖罪」，拘捕一名71歲男子，據了解被捕人為前民陣副召集人兼時事評論人王岸然。（視頻截圖）

香港 警方國安處昨首次以維護國安條例第88條「不得妨害調查危害國家安全的罪行」，拘捕1名71歲本地男子，該男子同時涉嫌違反國安條例第24條「煽動意圖」。據了解，被捕人是前民陣副召集人兼時事評論員王岸然（原名黃覺岸）。

綜合文匯報、明報報導，他被指非法披露與國安處人員會面內容，可能令與案有關者收到消息，達「通風報信」的效果。被捕人亦涉嫌在網上發布多條煽動他人仇恨中央政府、港府 及司法機構的影片，現正被扣留調查。

警方發現王岸然在社交平台上非法披露與國安處人員會面內容，而警員在向其作出調查前，已經鄭重作出提醒在維護國安條例下第88條「不得妨礙調查危害國家安全的罪行」的要求，他明顯地已經有意地干犯有關罪行，而有關的非法披露，已經收到向其他可能與案件有關人等作出通風報信的效果。警方遂於6日首次引用維護國安條例第88條將其拘捕。

國安處總警司李桂華表示，今次是首次引用有關條例作出拘捕行動，李解釋，條例主要禁止兩類行為，包括意圖或罔顧是否會危害調查而作出的披露，即本案情況；條例亦禁止在沒合理辯解下，揑改、隱藏、銷毀或以其他方式處理調查資料。李說，88條屬嚴重罪行，1經定罪可判監7年，並強調該條例非國安條例獨有，亦不覺得今次情況獨特。

李桂華指出，上述第88條的安排，對一些隱密性罪行的調查作用巨大。至於警方早前的調查則發現，該名被捕疑犯在大埔宏福苑 火災後，在社交平台上發放許多有煽動意圖的資料，包括煽動市民對港府及中央政府的仇恨，例如抹黑中央政府及港府是所謂的火災始作俑者；又污衊中央政府對香港災情的支援是「做戲」云云。

在大埔火災發生後第二天，警方已發現許多假消息，例如指關愛隊報警指有自發人員進行非法集結，又或者警方出動大批人員及裝甲車「鎮壓」災民或義工云云，又訛稱消防員裝備不足及有些操普通話的人士偷取賑災物品等。李桂華指，有關情況似曾相識，目的只是製造仇恨，挑撥兩地矛盾。