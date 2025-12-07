駐港國安公署罕見約談外媒：勿觸法 不姑息「以災亂港」

駐港國安公署指控有外媒對香港大埔大火相關報導炒作抹黑，警告「好自為之」。圖為災後現場。（中通社）

中國駐港國安公署6日罕見約談駐港外國記者，指控部分媒體對宏福苑 火災及香港 立法會選舉的報導存在虛假資訊和炒作抹黑，國安署並警告「希望自我珍重，好自為之，不可觸碰法律紅線」。

據駐港國安公署官網6日發布，當天該公署依據「香港國安法」有關規定，約談駐港外國新聞機構負責人與記者。該公署指出，近期有外國媒體涉港報導罔顧事實、散播虛假資訊，歪曲抹黑政府救災善後工作，攻擊干擾立法會選舉，挑動社會分化對立，「傷害了香港市民的感情，誤導了國際社會的認知」，公署對此表示嚴重關切。

公署表示，「新聞自由」與遵守法律並行不悖，任何媒體不得藉「新聞自由」之名干涉中國內政、干預香港事務。所有在港外國新聞機構負責人及記者均有守法義務，必須遵守「香港基本法」、「香港國安法」和「香港維護國家安全條例」等各項法律，嚴格執行特區有關新聞報導的管理規定，嚴格恪守新聞職業操守，堅持客觀公正的報導原則，不得編造傳播虛假資訊。

公署強調，「希望（外媒）自我珍重，好自為之，不可觸碰法律紅線」。對所有反中亂港分子「以災亂港」行徑絕不姑息，將密切監察相關報導，「勿謂言之不預」。官方未公布究竟約談了哪些境外媒體與記者。

據指出，某美國媒體2日刊登社評文章，引發外界對港府 災後輿論處理的關注。港府保安局局長鄧炳強4日去信該報，強調香港當前最首要的任務是為受災人士提供經濟、住宿、心理輔導等支援，而該媒體文章卻完全未提及。他並稱該媒體刊登失實社評文章，無端詆毀香港的救災工作，帶有極大偏見。

對於港人相關言論與行動，當局已經不少作為，像是「大埔宏福苑火災關注組」發起人之一關靖豐被國安處拘捕，兩日後才獲保釋；前區議員張錦雄因臉書貼文被國安警拘捕近廿四小時，並被禁離境；兩位一直向外分享相關資訊的女大生也已經公開表示不再談話。

此外，綜合媒體報導，電影「阿凡達3」的香港發行商6日宣布，鑑於宏福苑大火造成不幸，原定17日上映的「阿凡達3」在香港先行撤檔，將延至2026年上映。而製片商原為「阿凡達3」設定的名稱「阿凡達：火與燼」，在香港也被刪除「火與燼」3字。