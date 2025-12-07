我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

駐港國安公署罕見約談外媒：勿觸法 不姑息「以災亂港」

記者廖士鋒／香港7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
駐港國安公署指控有外媒對香港大埔大火相關報導炒作抹黑，警告「好自為之」。圖為災後現場。（中通社）
駐港國安公署指控有外媒對香港大埔大火相關報導炒作抹黑，警告「好自為之」。圖為災後現場。（中通社）

中國駐港國安公署6日罕見約談駐港外國記者，指控部分媒體對宏福苑火災及香港立法會選舉的報導存在虛假資訊和炒作抹黑，國安署並警告「希望自我珍重，好自為之，不可觸碰法律紅線」。

據駐港國安公署官網6日發布，當天該公署依據「香港國安法」有關規定，約談駐港外國新聞機構負責人與記者。該公署指出，近期有外國媒體涉港報導罔顧事實、散播虛假資訊，歪曲抹黑政府救災善後工作，攻擊干擾立法會選舉，挑動社會分化對立，「傷害了香港市民的感情，誤導了國際社會的認知」，公署對此表示嚴重關切。

公署表示，「新聞自由」與遵守法律並行不悖，任何媒體不得藉「新聞自由」之名干涉中國內政、干預香港事務。所有在港外國新聞機構負責人及記者均有守法義務，必須遵守「香港基本法」、「香港國安法」和「香港維護國家安全條例」等各項法律，嚴格執行特區有關新聞報導的管理規定，嚴格恪守新聞職業操守，堅持客觀公正的報導原則，不得編造傳播虛假資訊。

公署強調，「希望（外媒）自我珍重，好自為之，不可觸碰法律紅線」。對所有反中亂港分子「以災亂港」行徑絕不姑息，將密切監察相關報導，「勿謂言之不預」。官方未公布究竟約談了哪些境外媒體與記者。

據指出，某美國媒體2日刊登社評文章，引發外界對港府災後輿論處理的關注。港府保安局局長鄧炳強4日去信該報，強調香港當前最首要的任務是為受災人士提供經濟、住宿、心理輔導等支援，而該媒體文章卻完全未提及。他並稱該媒體刊登失實社評文章，無端詆毀香港的救災工作，帶有極大偏見。

對於港人相關言論與行動，當局已經不少作為，像是「大埔宏福苑火災關注組」發起人之一關靖豐被國安處拘捕，兩日後才獲保釋；前區議員張錦雄因臉書貼文被國安警拘捕近廿四小時，並被禁離境；兩位一直向外分享相關資訊的女大生也已經公開表示不再談話。

此外，綜合媒體報導，電影「阿凡達3」的香港發行商6日宣布，鑑於宏福苑大火造成不幸，原定17日上映的「阿凡達3」在香港先行撤檔，將延至2026年上映。而製片商原為「阿凡達3」設定的名稱「阿凡達：火與燼」，在香港也被刪除「火與燼」3字。

香港 宏福苑 港府

上一則

印在老版人民幣上 「1元女孩」已65歲 曾被譽「寨花」

下一則

廣西7旬農婦拿下文學獎 24萬字手稿拼湊「自噶一生」

延伸閱讀

香港大火「阿凡達3」在港延期上映 取消「火與燼」字樣

香港大火「阿凡達3」在港延期上映 取消「火與燼」字樣
香港大火 中駐港國安公署警告外媒勿炒作抹黑「好自為之」

香港大火 中駐港國安公署警告外媒勿炒作抹黑「好自為之」
忌憚大火報導 駐港國安公署約談外媒囑「好自為之」

忌憚大火報導 駐港國安公署約談外媒囑「好自為之」
林青霞香港豪宅遭不速之客入侵 狠下心喊「殺無赦」

林青霞香港豪宅遭不速之客入侵 狠下心喊「殺無赦」

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
日本女歌手BENI（本名安良城紅）在廣州的演唱會，上周六如期舉行。（取材自bilibili網站）

2日本歌手演唱會在中如期登場 輿論讚「京廣有契約精神」

2025-11-30 23:49

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會
無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場