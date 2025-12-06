中日關係緊張 突撤映3部日片…港康文署電影節未回應原因

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 康文署電影節目辦事處原定6日起至下月18日舉辦電影放映「心間盛筵─人間煙火映百味」活動，放映逾14部以飲食為題材的電影。但在活動舉行前3天突然宣布取消放映3套日本 電影，包括「海鷗食堂」、「蒲公英」及「甜味人間」。

明報報導，媒體向康文署查詢是否與近期中日關係緊張有關，署方回覆稱是由於「節目調整」，故取消部分放映場次，退票安排會於電影節目辦事處網頁公布。

據報導，活動原定會於香港電影資料館、東九文化中心及K11 Art House放映逾14部以飲食為題材的電影，「海鷗食堂」原定6日及下月3日各有一場放映，其中今日場次設映後談，「蒲公英」（4K修復版）原定亦有兩場放映，「甜味人間」下月則有一場免費放映。

報導稱，據電影節目辦事處網頁，「海鷗食堂」2006年3月上映，講述中年女子幸惠獨自從日本前往芬蘭經營日式餐廳，其後來芬蘭旅遊及在機場遺失行李的另外兩名日本女子加入幫忙，三人以食物為人類共通語言，打破文化隔閡。「蒲公英」是1985年上映的電影，講述寡婦獨力經營亡夫留下的拉麵店，以地獄式特訓苦練烹飪功夫。「甜味人間」則為2015年日本電影，透過銅鑼燒小店的故事，展現對生命的體悟、人際間的相互理解與關懷。