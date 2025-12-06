我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周柯宇辦理退出美籍 劉亦菲卻躺槍 被罵上熱搜

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

中日關係緊張 突撤映3部日片…港康文署電影節未回應原因

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港康文署電影節目辦事處原定6日起至下月18日舉辦電影放映「心間盛筵─人間煙火映百味」活動，放映逾14部以飲食為題材的電影。但在活動舉行前3天突然宣布取消放映3套日本電影，包括「海鷗食堂」、「蒲公英」及「甜味人間」。

明報報導，媒體向康文署查詢是否與近期中日關係緊張有關，署方回覆稱是由於「節目調整」，故取消部分放映場次，退票安排會於電影節目辦事處網頁公布。

據報導，活動原定會於香港電影資料館、東九文化中心及K11 Art House放映逾14部以飲食為題材的電影，「海鷗食堂」原定6日及下月3日各有一場放映，其中今日場次設映後談，「蒲公英」（4K修復版）原定亦有兩場放映，「甜味人間」下月則有一場免費放映。

報導稱，據電影節目辦事處網頁，「海鷗食堂」2006年3月上映，講述中年女子幸惠獨自從日本前往芬蘭經營日式餐廳，其後來芬蘭旅遊及在機場遺失行李的另外兩名日本女子加入幫忙，三人以食物為人類共通語言，打破文化隔閡。「蒲公英」是1985年上映的電影，講述寡婦獨力經營亡夫留下的拉麵店，以地獄式特訓苦練烹飪功夫。「甜味人間」則為2015年日本電影，透過銅鑼燒小店的故事，展現對生命的體悟、人際間的相互理解與關懷。

日本 香港

上一則

原訂10月26日出訪突取消 德國外長本周末重啟訪華

下一則

黎智英案 港譴責美政客意圖施壓法院 促停止卑劣政治操弄

延伸閱讀

全美這10小鎮 簡直像聖誕電影中場景

全美這10小鎮 簡直像聖誕電影中場景
中日關係緊張 解放軍近日渤海、黃海密集展開軍事演訓

中日關係緊張 解放軍近日渤海、黃海密集展開軍事演訓
電影「大濛」口碑佳 燒到奈良美智 大師放話：我好想看

電影「大濛」口碑佳 燒到奈良美智 大師放話：我好想看
中日關係影響？演出前夕 濱崎步宣告上海演唱會取消：收到要求

中日關係影響？演出前夕 濱崎步宣告上海演唱會取消：收到要求

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型
中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡