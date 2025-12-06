黎智英案 港譴責美政客意圖施壓法院 促停止卑劣政治操弄

我的頻道

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府5日發表聲明，強烈譴責美國國會眾議院個別政客企圖利用所謂「議案」，就黎智英涉及危害國家安全的案件，以及其羈管安排作出種種顛倒是非的荒謬評論，意圖妨礙司法公正。

文匯報報導，該所謂「議案」攻擊抹黑香港在「一國兩制」下享有的高度自治權、維護國家安全及保障人權等各方面的情況，港府對此表示強烈反對及不滿，必須直斥其非，以正視聽。

港府發言人指出：「港府多次強調，黎智英所涉及的香港國安法案件的法律程序尚在進行，任何人均不應評論有關案件以圖干預法院獨立進行審判，否則可能構成妨礙司法公正。美國個別政客卻提出所謂『議案』，假借人權、民主和自由之名，公然對案件說三道四，明顯是企圖向特區法院施壓，完全無視法治精神；而所謂『議案』在沒有事實基礎下妄指黎智英在獄中受不人道對待，卻對其國內種種侵犯人權的狀況視而不見，是名副其實的偽善和『雙標』。」

發言人強調：「香港特區執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關人士或單位的行為而採取執法行動，與涉事人士或組織的政治立場、背景或職業無關。因此，所謂『議案』指黎智英因其政治觀點及因參與與公眾利益相關議題（包括民主和人權議題）而被香港特區機關針對的說法，完全與事實不符。港府必須嚴正指出，倡議某種背景的人或組織不應就其違法行為和活動受到法律制裁，等同給予其犯法特權。港府強烈敦促美國有關政客尊重法治精神和司法獨立等基本準則，立即停止顛倒是非、美化犯罪行為的卑劣政治操弄。」

「另一方面，港府亦已多次公開聲明，黎智英在羈押期間所獲得的醫療服務是完備的。懲教署一直極為重視在囚人士的安全及健康。不論在囚人士的身分、年齡和國籍，署方一直致力為其提供安全、人道、合適和健康的羈管環境，包括及時的醫療支援。在早前的公開法庭聆訊中，代表黎智英的資深大律師亦向法庭清楚表明，懲教院所為黎智英每日安排醫療檢查，且對黎智英在懲教院所內獲得的醫療服務沒有任何投訴，法官表示懲教署值得稱讚。至於黎智英與其他囚犯中止交往的安排（即所謂的『單獨監禁』），一直是根據黎智英本人的意願，並由懲教署經考慮所有相關因素後依法安排的。」

