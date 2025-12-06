港二手樓價3連升斷纜 今年仍漲3.9% 九龍、新界東逆市升

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 二手樓市好淡爭持。反映樓價走勢的中原城市領先指數CCL，連升3周後斷纜，最新報143.03點，按周跌0.3%，連續9周企穩140點以上，今年樓價暫時累升3.92%。由於業主反價幅度明顯，二手買賣出現拉鋸，年底前樓價會於上述水平爭持。此外，本周預約看樓量錄得升幅，較上周回升1.3%。

大公報報導，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL最新報143.03點，按周跌0.3%，是11月11日油塘柏景峰公布首張價單150伙，13日啟德天璽·天2期首輪價單銷售62伙沽清當周市況。銀行兩度減息，刺激市場成交，買家目標入市平價優質筍盤，CCL連升3周後略有回軟，但仍連續兩周企穩143點以上。下周美國聯準會 或進一步減息，惟本地樓價持續上升，業主反價幅度明顯，成交有所放慢，相信短期CCL會於143點水平爭持。

今年5月拆息回落，樓價見底回升，CCL較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升5.82%，今年樓價暫時累升3.92%，惟較2021年8月191.34點歷史高位跌25.25%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報144.03點，按周跌0.6%，全年暫升4.27%。CCL（中小型單位）報142.78點，按周跌0.6%，全年暫升4.22%。CCL（大型單位）報144.32點，按周升1.26%，全年暫升2.46%。

四區樓價二升二跌。新界西CCL_Mass報131.18點，按周跌2.95%，跌幅為2022年8月底以來（逾3年或170周）最大，但由於指數上周大升近4%，今周回落仍為2024年7月中後72周第四高。港島CCL_Mass報137.69點，按周跌1.54%，連跌兩周共3.78%。九龍CCL_Mass報145點，按周升1.12%，連升四周共4.66%，指數創2023年12月初以來（近2年或104周）新高。新界東CCL_Mass報157.08點，按周升0.33%，連升三周共2.4%，指數創2024年5月中後（81周）次高。

中原地產統計的十大屋苑，在低氣壓下保持平穩。本周末預約看樓量錄得474組，按周回升1.3%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日社會氣氛沉重，加上本周日為立法會選舉投票 日，看樓氣氛平平，市民需時沉澱，相信看樓氣氛正逐步好轉，交投會恢復正常。