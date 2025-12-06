我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周柯宇辦理退出美籍 劉亦菲卻躺槍 被罵上熱搜

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

港二手樓價3連升斷纜 今年仍漲3.9% 九龍、新界東逆市升

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港二手樓市好淡爭持。反映樓價走勢的中原城市領先指數CCL，連升3周後斷纜，最新報143.03點，按周跌0.3%，連續9周企穩140點以上，今年樓價暫時累升3.92%。由於業主反價幅度明顯，二手買賣出現拉鋸，年底前樓價會於上述水平爭持。此外，本周預約看樓量錄得升幅，較上周回升1.3%。

大公報報導，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL最新報143.03點，按周跌0.3%，是11月11日油塘柏景峰公布首張價單150伙，13日啟德天璽·天2期首輪價單銷售62伙沽清當周市況。銀行兩度減息，刺激市場成交，買家目標入市平價優質筍盤，CCL連升3周後略有回軟，但仍連續兩周企穩143點以上。下周美國聯準會或進一步減息，惟本地樓價持續上升，業主反價幅度明顯，成交有所放慢，相信短期CCL會於143點水平爭持。

今年5月拆息回落，樓價見底回升，CCL較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升5.82%，今年樓價暫時累升3.92%，惟較2021年8月191.34點歷史高位跌25.25%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報144.03點，按周跌0.6%，全年暫升4.27%。CCL（中小型單位）報142.78點，按周跌0.6%，全年暫升4.22%。CCL（大型單位）報144.32點，按周升1.26%，全年暫升2.46%。

四區樓價二升二跌。新界西CCL_Mass報131.18點，按周跌2.95%，跌幅為2022年8月底以來（逾3年或170周）最大，但由於指數上周大升近4%，今周回落仍為2024年7月中後72周第四高。港島CCL_Mass報137.69點，按周跌1.54%，連跌兩周共3.78%。九龍CCL_Mass報145點，按周升1.12%，連升四周共4.66%，指數創2023年12月初以來（近2年或104周）新高。新界東CCL_Mass報157.08點，按周升0.33%，連升三周共2.4%，指數創2024年5月中後（81周）次高。

中原地產統計的十大屋苑，在低氣壓下保持平穩。本周末預約看樓量錄得474組，按周回升1.3%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日社會氣氛沉重，加上本周日為立法會選舉投票日，看樓氣氛平平，市民需時沉澱，相信看樓氣氛正逐步好轉，交投會恢復正常。

投票 香港 聯準會

上一則

黎智英案 港譴責美政客意圖施壓法院 促停止卑劣政治操弄

下一則

港火影籠罩 全民悲慟無心關注 12.7立會選舉投票率難樂觀

延伸閱讀

港府指有棚網檢測證明造假 勒令全港棚網下架

港府指有棚網檢測證明造假 勒令全港棚網下架
香港大火 未受影響大樓居民回家取物品

香港大火 未受影響大樓居民回家取物品
香港宏福苑大火死亡人數增至156人

香港宏福苑大火死亡人數增至156人
香港宏福苑火場內情況曝光 全屋盡毀 迄今10外傭遇難

香港宏福苑火場內情況曝光 全屋盡毀 迄今10外傭遇難

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型
中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡