1場大火2個香港 紐時刊文：官方急維穩、民不服問責

香港宏福苑 社區大火讓眾多家庭家毀人亡，至少159人喪生。許多港人和團體要求進行獨立調查並對官員問責，雖在當前政治環境下有志難伸，但分析說，這代表港人並未被馴服，一旦有空間和需要，仍會選擇站起來，即使冒著個人風險。

紐約時報中文網4日刊文表示，港人對宏福苑大火的反應非常自然，就是哀悼這場導致數千人無家可歸的悲劇，並且試圖弄清楚事故原因。

文章說，港人要求進行獨立調查並對官員問責，但從官方得到的卻是污衊和恐嚇。在香港這個以公民參與和法治為榮的城市，公眾的悲痛和憤怒已變成政治上的危險，因為當局決心確保火災不會引發任何類似集體行動的事件。

紐時引述港媒的消息提到，一名分發呼籲獨立調查傳單的大學生遭警方拘留後獲釋，而一場由律師、社會工作者和政策專家籌劃的記者會在組織者遭警方傳喚後被取消，與此同時，中國國家安全局在香港的機構則出聲警告「不得藉災難之機製造香港混亂」。

文章指出，當香港還處於震驚之中、數十具遺體尚未辨認之際，官方發出這樣的訊息是不尋常的，但背後的邏輯卻是熟悉的。自2019年「反送中」運動後，北京在香港建立起國家安全體制，在這個體制下，官員眼中有損中國或香港利益的任何行為都定為犯罪，並假設由悲劇引發的集會可能演變成集體行動。

文章分析，自1989年六四事件以來，中共 一直將災後自發的公民活動視為潛在的政治威脅，並投下巨大資源構建了一個龐大的維穩機制，「對北京來說，災難絕不僅僅是災難，而是潛在的危機，必須在火苗蔓延成燎原之勢前將其撲滅」。

香港政府對火災的反應精確地遵循了這一腳本。在宏福苑大火撲滅後不久被拘留的大學生以及國家安全機構發出聲明的做法，都顯示任何人只要冒頭就會遭到打擊。

文章進一步表示，這場火災是2020年香港國安法實施以來香港第一起重大災難，而這場大火暴露了兩個在不安中共存的香港：一個是完全接受北京紀律的官方香港，另一是堅定但更安靜的香港，仍然如同一個公民社區那般的思考和行動。

文章還提到，香港國安法上路5年以來，香港發生了翻天覆地的變化，而這場悲劇讓這種變化無法被忽視。有港人認為，若維持此前更為開放獨立的制度，這場災難本可避免；而如今即使是那些嚴格在職業範疇內發言的人士也籠罩在政治風險的陰影下。

雖然如此，但文章表示，香港公眾證明，儘管多年來經歷了大規模逮捕、民間團體被解散、政治體制被改造，但香港的公民本能並未被撲滅，港人仍視彼此為一個共同體成員，有同理心、自我組織和堅持基本問責的能力。

文章強調，這次火災後，成千上萬港人排隊數小時在宏福苑大樓前獻花，志工為流離失所者運送物資、籌集資金和集結資源，記者和公民不僅記錄人的故事，也記下政府的反應，專家則對可能的原因、監管漏洞和政策失敗進行評估。這一切都與當局所說的潛伏在暗處的「反中亂港」陰謀毫不相關。

紐時援引香港活動人士、國際醫院聯盟對中政策跨國議會聯盟高級分析師鄺頌晴說，這表明港人沒有被馴服，「我們仍然關心香港。我們仍然關心政治。我們知道，出於安全考慮，有些事情我們不能說或不能做，但是一旦有了空間和需要，我們仍然會站起來，做出自己的決定，即使冒著個人風險」。