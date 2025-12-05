黎智英被囚5年 子女控牙齒腐爛、指甲脫落 港府稱醫療完備

壹傳媒創辦人黎智英。（新華社資料照片）

被控違反國安法的壹傳媒創辦人黎智英 ，已被囚接近5年。黎智英子女日前接受法媒訪問時透露，黎入獄後健康大為轉差，指甲變成紫灰色和綠色並逐漸脫落，牙齒也開始腐爛，比以前虛弱很多。對此，港府 回應該報導，稱黎智英在獄中獲得了適切的醫療照顧，並指該媒體「歪曲報導」。

中央社引述法新社報導，這是黎智英女兒黎采首次公開接受媒體訪問。黎采目前正在華盛頓，家人也在華盛頓尋求外界對父親的支持。

黎智英將於12月8日在獄中度過78歲生日。黎的子女表示，患有糖尿病的黎智英被單獨囚禁，監獄裡沒有空調，夏季氣溫高達攝氏44度。

黎采表示，她離開香港 前數月曾到監獄探視父親。她說，父親明顯瘦了很多，而且比以前虛弱很多；指甲在脫落之前變成紫灰色或綠色，牙齒也開始腐爛。

黎采表示，獄警拒絕讓本身是天主教徒的父親領聖餐，並在知道黎智英喜歡吃咖哩汁後，沒有再給他咖哩汁。

黎崇恩在訪問中表示，希望美國總統川普和英國首相施凱爾能夠繼續向中國提出有關父親的問題，父親是英國公民。黎崇恩表示，把父親送上飛機送走只需要2小時，「這樣做是人道的，也是正確的」，「他們已經讓他受夠了這種折磨。」

報導指出，港府發言人4日回應，港政對於包括法新社在內的一些媒體，就黎智英所涉及的國安法案件及港府在其羈押期間提供的待遇及醫療服務，作出「歪曲事實的報導」，予以強烈譴責。

發言人說，有關報導「企圖抹黑」香港，令公眾誤信黎智英的羈押和醫療服務安排惡劣，「旨在污衊香港法治的卑劣用心昭然若揭，違背新聞工作者專業操守」。

發言人重申：「懲教署及相關單位在處理黎智英的羈押安排時，跟其他在囚人士一視同仁，黎智英的代表律師亦早已澄清，清楚指出黎智英在獄中一直獲得適切的治療和待遇，有關媒體的不實報導完全沒有任何事實基礎。」

同時，黎智英在羈押期間所獲得的醫療服務是完備的。