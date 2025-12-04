新加坡金獅大賞 「破•地獄」「爸爸」…3港片奪12大獎

「第一屆新加坡 國際華語電影金獅大賞」12月1日於新加坡舉行。

大公報報導，劉青雲憑「爸爸」奪得最佳男主角，擊敗許冠文與張孝全等大熱，成為該角色為劉青雲帶來第五座「最佳男主角」寶座。「爸爸」同時拿下「最佳導演」、「最佳劇本」、「最佳原創電影音樂」及「最佳剪輯」五大獎項，成為首屆金獅大賞最大贏家。「最佳電影」則由「破•地獄」奪得。

金獅大賞首次舉辦，由香港 國際武打巨星甄子丹 擔任評委會主席，終選評審包括張同祖、李少紅、雷楚雄、徐俠昌、袁詠儀、郝蕾、魏德聖、方文山。本屆有不少香港電影入圍並獲獎，「爸爸」、「破•地獄」及「九龍城寨之圍城」三部港產片最終斬獲12項大獎，橫掃影展揚威獅城。其中「最佳男配角」由朱栢康憑「破•地獄」奪得，「最佳原創電影歌曲」亦歸屬「破•地獄」；「九龍城寨之圍城」奪得「最佳攝影」「最佳音效」「最佳美術設計」及「最佳動作設計」。

劉青雲今年憑「爸爸」先後奪得「第18屆亞洲電影大獎」「第43屆香港電影金像獎」「第18屆亞太電影大獎」最佳表演獎及「香港電影評論學會大獎」最佳男演員，唯未能親身到新加坡領獎，由片中飾演兒子的蘇文濤代表領獎。

最佳女主角、最佳女配角分別由宋佳及鍾楚曦憑「好東西」奪得；最佳新人則頒發予「不說話的愛」新演員李珞桉。