我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

新加坡金獅大賞 「破•地獄」「爸爸」…3港片奪12大獎

香港新聞組／香港4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

「第一屆新加坡國際華語電影金獅大賞」12月1日於新加坡舉行。

大公報報導，劉青雲憑「爸爸」奪得最佳男主角，擊敗許冠文與張孝全等大熱，成為該角色為劉青雲帶來第五座「最佳男主角」寶座。「爸爸」同時拿下「最佳導演」、「最佳劇本」、「最佳原創電影音樂」及「最佳剪輯」五大獎項，成為首屆金獅大賞最大贏家。「最佳電影」則由「破•地獄」奪得。

金獅大賞首次舉辦，由香港國際武打巨星甄子丹擔任評委會主席，終選評審包括張同祖、李少紅、雷楚雄、徐俠昌、袁詠儀、郝蕾、魏德聖、方文山。本屆有不少香港電影入圍並獲獎，「爸爸」、「破•地獄」及「九龍城寨之圍城」三部港產片最終斬獲12項大獎，橫掃影展揚威獅城。其中「最佳男配角」由朱栢康憑「破•地獄」奪得，「最佳原創電影歌曲」亦歸屬「破•地獄」；「九龍城寨之圍城」奪得「最佳攝影」「最佳音效」「最佳美術設計」及「最佳動作設計」。

劉青雲今年憑「爸爸」先後奪得「第18屆亞洲電影大獎」「第43屆香港電影金像獎」「第18屆亞太電影大獎」最佳表演獎及「香港電影評論學會大獎」最佳男演員，唯未能親身到新加坡領獎，由片中飾演兒子的蘇文濤代表領獎。

最佳女主角、最佳女配角分別由宋佳及鍾楚曦憑「好東西」奪得；最佳新人則頒發予「不說話的愛」新演員李珞桉。

香港 新加坡 甄子丹

上一則

挺中科創企業 滙豐銀行推15億美元信貸

下一則

藉災生事者國安公署「雖遠必誅」 港拘YouTuber涉煽仇恨

延伸閱讀

石破茂避談高市答詢 稱日台中關係微妙複雜

石破茂避談高市答詢 稱日台中關係微妙複雜
暗諷辛芷蕾「扯頭髮」封后？ 郝蕾澄清但拒解釋

暗諷辛芷蕾「扯頭髮」封后？ 郝蕾澄清但拒解釋
暗諷辛芷蕾靠「扯頭髮」封后？郝蕾首度澄清 網：敢說不敢認

暗諷辛芷蕾靠「扯頭髮」封后？郝蕾首度澄清 網：敢說不敢認
劉青雲金獅大賞再封王 「1年狂掃5影帝」達成全滿貫

劉青雲金獅大賞再封王 「1年狂掃5影帝」達成全滿貫

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人