危害國安 港府「刊憲」2海外組織禁在香港運作

香港新聞組／香港3日電
香港當局2日在憲報刊登命令，禁止海外組織「香港議會」及「香港民主建國聯盟」在港運作或繼續運作，命令即時生效；當局指兩個組織危害國家安全。

中央社報導，港府指出，保安局局長是行使維護國家安全條例所賦予的權力實施這項禁令。保安局發言人表示，「保安局局長在較早前已根據《國安條例》第60（4）條的規定，分別向該兩個組織發出書面通知，讓該兩個組織可在命令發出前提交申述，並在提交申述期限前收到『香港議會』的申述，但在提交申述期限前並無收到『香港民主建國聯盟』的申述。」

保安局發言人說，上述組織已即時成為受禁組織，任何人從事國安條例所訂明的行為，即屬犯罪，包括：以受禁組織的幹事或成員身分行事，或自稱或聲稱是受禁組織的幹事或成員；代受禁組織進行任何活動；參與受禁組織的集會；煽惑他人成為受禁組織成員；向受禁組織提供任何形式的援助或為其牟取會費或援助等，一經定罪，最高可處罰款港幣100萬元及監禁14年。

文匯報報導，「香港議會」與港獨組織「香港民主建國聯盟」關係密切。香港警務處國家安全處今年7月25日懸紅通緝與「香港議會」有關、以袁弓夷為首的19人，他們涉及在境外籌組、成立或參與該個名為「香港議會」的顛覆組織，其中9人袁弓夷、何良懋及霍嘉誌等為組織者，其餘10人錢寶芬、夏海俊、侯中宇、何永友及姜嘉偉等為參與者。

至於「香港民主建國聯盟」由被國安處通緝男子「姜牧師」姜嘉偉，2024年11月6日在台灣於Facebook宣布創立及供大眾加入，該組織自稱「香港海外政權政黨」，主張「香港獨立」，聲稱初步政綱是「光復香港」，透過積極參與「香港議會選舉」，落實所謂「香港國民自決」，並「禁止中國共產黨及其相關活動在香港的存在」。

今年7月，該組織的4名成員涉嫌違反香港國安法第二十二條「顛覆國家政權」罪，被香港警務處國家安全處拘捕。同年8月4日，姜嘉偉被刊憲列為「指明潛逃者」。姜於今年2月至6月期間，聯同他人參與顛覆組織「香港議會」而發動「公投」選舉，以圖實施「自決」及顛覆國家政權，干犯香港國安法下的顛覆國家政權罪。

香港 港府 公投

00後為何又開始愛上逛街了? 原因是這個

13歲少女阻止「仙人跳」 遭「童黨」綁架性侵 主犯判囚8年

香港大火在台港人設弔唁點 邱垂正前往致意

稱境外組織或用SDK威脅國安 中國官方要求應提高警惕

香港宏福苑大火死亡人數增至156人

新聞評論／把國防當「抗中牌」衛生紙 徐國勇凸顯國安罩門

