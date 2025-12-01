我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

香港特首宣布 成立由法官主持的獨立委員會調查大火

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港特首李家超表示，將成立由法官主持的獨立委員會調查11月26日這場大火。（中通社）
香港特首李家超表示，將成立由法官主持的獨立委員會調查11月26日這場大火。（中通社）

香港宏福苑大火釀成重大傷亡，香港特首李家超2日要求對大埔宏福苑火災調查到底。李家超表示，香港將成立由法官主持的獨立委員會調查火災，特區政府會繼續跟進宏福苑火災約30名失聯人員搜索。

另，李家超還表示，香港立法會選舉會如期在12月7日舉行，盡快選出新一屆議員與政府一同改革十分重要。

星島日報今天稍早報導，對香港宏福苑大火徹底調查、追究責任幾乎已是社會共識，目前香港廉政公署及警方正進行刑事調查，以及消防牽頭的跨部門調查，但對於涉及大維修圍標、建築安全監管等制度性問題，政界有呼聲要求設獨立調查委員會，預料特首李家超今早出席行政會議前，將交代政府取態。

報導指出，1997年以來，港府五次成立獨立調查委員會，包括香港國際機場啟用混亂、教育學院風波、南丫海難、鉛水風波，以及最近一次的2018年沙中線紅磡站擴建工程。

香港前局長張炳良近日表示，獨立調查有助找出真相，回應社會質疑，認為跟政府部門調查無矛盾。資深大律師梁定邦亦表示，以往五次獨立調查事件，無一件較今次悲劇嚴重，若當局考慮獨委會以外辦法，希望有令人信服的解釋。

香港 宏福苑 港府

上一則

76：90慘敗...中男籃世預賽遭南韓雙殺 球迷大罵

延伸閱讀

香港宏福苑大火環境「非常惡劣」 死亡人數增至151人、多人涉誤殺罪

香港宏福苑大火環境「非常惡劣」 死亡人數增至151人、多人涉誤殺罪
香港火災同悲 美香港總商會發動捐款到災區

香港火災同悲 美香港總商會發動捐款到災區
日本首相高市早苗慰問香港火災：深感悲痛

日本首相高市早苗慰問香港火災：深感悲痛
宏福苑火災已128死 香港明起三日降半旗誌哀

宏福苑火災已128死 香港明起三日降半旗誌哀

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
香港大埔宏福苑五級火焚燒十多個小時後，截至27日上午6時，已知造成44死、58傷。(路透)

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

2025-11-26 21:13

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」

川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險