香港特首宣布 成立由法官主持的獨立委員會調查大火

香港特首李家超表示，將成立由法官主持的獨立委員會調查11月26日這場大火。（中通社）

香港宏福苑 大火釀成重大傷亡，香港特首李家超2日要求對大埔宏福苑火災調查到底。李家超表示，香港將成立由法官主持的獨立委員會調查火災，特區政府會繼續跟進宏福苑火災約30名失聯人員搜索。

另，李家超還表示，香港立法會選舉會如期在12月7日舉行，盡快選出新一屆議員與政府一同改革十分重要。

星島日報今天稍早報導，對香港宏福苑大火徹底調查、追究責任幾乎已是社會共識，目前香港廉政公署及警方正進行刑事調查，以及消防牽頭的跨部門調查，但對於涉及大維修圍標、建築安全監管等制度性問題，政界有呼聲要求設獨立調查委員會，預料特首李家超今早出席行政會議前，將交代政府取態。

報導指出，1997年以來，港府 五次成立獨立調查委員會，包括香港國際機場啟用混亂、教育學院風波、南丫海難、鉛水風波，以及最近一次的2018年沙中線紅磡站擴建工程。

香港前局長張炳良近日表示，獨立調查有助找出真相，回應社會質疑，認為跟政府部門調查無矛盾。資深大律師梁定邦亦表示，以往五次獨立調查事件，無一件較今次悲劇嚴重，若當局考慮獨委會以外辦法，希望有令人信服的解釋。