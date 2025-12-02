盛事經濟帶旺 港10月零售增6.9%勝預期 銷貨指數連升6月

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 消費氣氛持續改善，10月零售業 總銷貨價值連續3個月增加，銷售價值指數更連升6個月。港府 統計處1日公布，10月零售業總銷貨價值臨時估計為352億元（港幣，下同，約45.2億美元），同比升6.9%，優於市場預期升4.7%。

大公、文匯報報導，香港零售管理協會執行總監羅振邦認為，這得益於多重因素，包括「十一黃金周」訪港旅客增加、中秋節效應，以及港府推動的「盛事經濟」等。

港府發言人表示，香港零售銷售復甦勢頭繼續增強，10月零售業總銷貨價值升幅進一步加快。大部分主要零售商類別的銷售繼續增長。展望未來，消費氣氛持續改善，以及訪港旅客人次顯著上升，料可繼續為香港零售業務帶來支持。

此外，統計處1日將9月零售業總銷貨價值修訂為按年升6%。而今年前10個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計，與去年同期水平相若。

10月零售業總銷貨價值及銷售價值指數都僅次今年1月高位。羅振邦於線上記者會指，回看去年10月，零售銷售價值為329億元，當時已是全年第三高的月份，屬於較高基數，而今年10月表現相當不俗。

羅振邦歸納數項利好因素：10月是零售業傳統旺季；國慶黃金周訪港旅客接近164萬人次，較去年同期增加，帶動零售消費，特別是與旅客相關的零售類別表現更佳。

根據統計處數字，按類別看，10月按年銷貨價值指數升幅最大的是「耐用消費品」，當中的電器及其他未分類耐用品升24.6%；其次為珠寶首飾、鐘表及名貴禮物（銷貨價值指數升9.5%）；食品、酒類飲品及煙草（升6%）；百貨公司貨品（升5.8%）；服裝（升0.9%）；藥物及化妝品（升3.8%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（升1.1%）；以及眼鏡店（升4.4%）。

期內，超級市場貨品的銷貨價值（跌1.8%）。汽車及汽車零件（跌20.1%）；燃料（跌8.7%）；書報、文具及禮品（跌0.6%）；傢具及固定裝置（跌2.3%）；以及中藥（跌6.6%）。

其他要點方面，10月零售業網上銷售價值52億元，按年升27.2%；前10個月零售業總銷貨價值按年持平，前10個月總銷貨數量按年跌1.5%；前10個月網上銷售價值按年升9.5%。