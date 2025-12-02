我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

火燒43小時撲滅 外傭10死36失蹤 抵港隔天菲傭護嬰獲譽英雄

香港新聞組／香港2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港宏福苑在大火後，一間公寓內部被燒毀的景象。（美聯社）
香港宏福苑在大火後，一間公寓內部被燒毀的景象。（美聯社）

焚燒逾43小時的香港宏福苑大火被撲滅後，香港警方的災難遇害者辨認組、鑑證科等人員已開始進入災場內搜索遺體及相關證據。據香港警方發出的多張相片，大廈內滿目瘡痍，全屋被燒光，只剩下黑色的灰燼，一片頹垣敗瓦。

而據印尼及菲律賓駐港總領事館統計，大火迄今共有10名外傭遇難，36人下落不明。

香港警方11月30日在其官方臉書發文，指警方的災難遇害者辨認組、鑑證科及其他人員繼續在災場工作，包括案件搜證、災場搜索、遺體辨認及登記等。

根據警方發出的多張相片可見，火災後現場環境惡劣，外圍有燒毀的竹枝及冷氣機等物品，大廈內漆黑一片，大廈內的走廊、房子內天花板及牆身均被嚴重熏黑。部分房子內水深及小腿。

還有些房子全部家具都被燒光，只剩下支架。警方相關人員用鐵鏟小心撥開灰燼及雜物堆，找尋線索。

警方表示，會全力搜索能夠辨認到、確認到遇難者身分的任何物件或線索，讓死者家屬可以盡快確認他們的身分，讓死者早日安息。

宏福苑已有42年歷史，屬於老屋苑，大火前有不少老人居住，也因此多聘請外傭照顧。此外，這種舊屋苑比較便宜，是不少新婚夫婦選購的房子，而新婚夫婦一般同時外出打工，需要聘請外傭照顧新生嬰兒。

民眾1日聚集在香港宏福苑住宅大廈附近。（路透）
民眾1日聚集在香港宏福苑住宅大廈附近。（路透）

抵達香港隔天就遇上大火的28歲菲律賓籍女傭艾卡拉茲，她陪伴女雇主並緊抱其3個月大嬰兒，助3人共度難關並成功獲救，不離不棄的行徑讓她被譽為英雄。她本人至今仍在醫院接受治療。

許多港人在社交平台留言，對該菲傭予以高度讚揚，並祝福她早日康復。

香港民眾連日來自發前往大埔宏福苑火災現場排隊獻花，悼念火災罹難者。(中通社)
香港民眾連日來自發前往大埔宏福苑火災現場排隊獻花，悼念火災罹難者。(中通社)

艾卡拉茲的故事讓許多人再次關注香港數十萬名家庭幫傭的貢獻，這些人負責煮飯、打掃及照顧幼兒和長者，卻通常住在狹小的環境中，並在全球生活成本最高城市之一領取微薄薪資。

燃燒3天的香港大埔宏福苑大火，宏福苑生還居民逐步獲安置，這一場大火目前最大的疑點...
燃燒3天的香港大埔宏福苑大火，宏福苑生還居民逐步獲安置，這一場大火目前最大的疑點是外牆大維修的材料以及火警鐘未有效運作。圖為穗禾苑某棟居民樓施工期間的臨時出入口。(中通社)

菲律賓總統小馬可仕長姊、參議員艾米馬可仕至醫院探視艾卡拉茲後，在社群媒體臉書發文寫道：「我向你致敬，羅多拉（艾卡拉茲），也向所有離鄉背井為家人犧牲奉獻的海外勞工致敬。」

香港 艾卡拉茲 宏福苑

上一則

12.7擬如期選 港政界：不讓災難政治化 立會真空期不利發展

下一則

法總統馬克宏4日晤習近平 俄烏等議題受矚

延伸閱讀

香港大火後 看見無聲付出善意

香港大火後 看見無聲付出善意
香港大火 總警司哽咽：部分遺體已化成灰 恐難將所有失聯者帶出

香港大火 總警司哽咽：部分遺體已化成灰 恐難將所有失聯者帶出
香港火災揭大廈多處未達阻燃標準…今日你應知道5件事

香港火災揭大廈多處未達阻燃標準…今日你應知道5件事
菲籍女傭香港大火中保護嬰兒 菲律賓譽為英雄

菲籍女傭香港大火中保護嬰兒 菲律賓譽為英雄

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
香港大埔宏福苑五級火焚燒十多個小時後，截至27日上午6時，已知造成44死、58傷。(路透)

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

2025-11-26 21:13

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險