香港宏福苑火場內情況曝光 全屋盡毀 迄今10外傭遇難

燃燒3天的香港大埔宏福苑大火，宏福苑生還居民逐步獲安置，這一場大火目前最大的疑點是外牆大維修的材料以及火警鐘未有效運作。圖為穗禾苑某棟居民樓施工期間的臨時出入口。(中通社)

焚燒逾43小時的香港宏福苑 大火被撲滅後，香港警方的災難遇害者辨認組、鑑證科等人員已開始進入災場內搜索遺體及相關證據。據香港警方發出的多張相片，大廈內滿目瘡痍，全屋被燒光，只剩下黑色的灰燼，一片頹垣敗瓦。

而據印尼 及菲律賓駐港總領事館統計，大火迄今共有10名外傭遇難，數十人下落不明。

香港警方11月30日在其官方臉書發文，指警方的災難遇害者辨認組、鑑證科及其他人員繼續在災場工作，包括案件搜證、災場搜索、遺體辨認及登記等。

根據警方發出的多張相片可見，火災後現場環境惡劣，外圍有燒毀的竹枝及冷氣機等物品，大廈內漆黑一片，大廈內的走廊、房子內天花板及牆身均被嚴重熏黑。部分房子內水深及小腿。

還有些房子全部家具都被燒光，只剩下支架。警方相關人員用鐵鏟小心撥開灰燼及雜物堆，找尋線索。

警方表示，會全力搜索能夠辨認到、確認到遇難者身份的任何物件或線索，讓死者家屬可以盡快確認他們的身分，讓死者早日安息。

宏福苑已有42年歷史，屬於老屋苑，大火前有不少老人居住，也因此多聘請外傭照顧。此外，這種舊屋苑比較便宜，是不少新婚夫婦選購的房子，而新婚夫婦一般同時外出打工，需要聘請外傭照顧新生嬰兒。

在這場慘劇之中，傳出一名菲傭陪伴女僱主在大火中照顧嬰兒的感人故事。

據報導，這名菲傭叫Rhodora Alcaraz，事發數天前才來港工作。火警發生時，她和女僱主及3個月大的嬰兒被困火場，她不離不棄，緊抱嬰兒，與女僱主共同迎難，最終3人獲救，而她本人至今仍在醫院接受治療。

許多港人在社交平台留言，對該菲傭予以高度讚揚，並祝福她早日康復。