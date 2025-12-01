安置1900災民 港府：家園重建前提供免費住屋

我的頻道

香港新聞組／香港1日電
香港大埔宏福苑社區重大火災，群眾前往現場周遭獻花祈福。（路透）

香港大埔宏福苑五級火摧毀近2000個家園，外界關注港府如何安頓受災居民，香港民政及青年事務局局長麥美娟昨天表示，港府確保宏福苑災民有免費住屋，直至他們重建家園。財政司長陳茂波也表示全力支援居民需要。

港警11月30日公布火災死亡人數增至146人，79人受傷，警方在宏福苑3座樓宇的樓梯、天台等尋獲18具遺體。（中通社）

綜合港媒報導，據港府公布，截至11月30日上午，約683名居民已入住青年宿舍／營舍或酒店房間；另有1144人入住過渡房屋或房協的單位。

麥美娟當日出席活動時表示，港府目標是一至兩星期後將約1900戶災民轉到過渡性房屋；還將推出彈性安排，確保達到每個住戶的住屋需要。

擔任大埔宏福苑火災「應急住宿安排工作組」組長的財政司副司長黃偉綸當日表示，過渡性房屋或房協專用安置屋邨合共有超過2000個單位，數字上足以滿足居民需要，目前大埔區入住率最高。他呼籲居民如當區名額已滿，可考慮跨區居住，若居民在安排下需跨區工作或上學，當局亦會加強交通配套及經濟援助，並協助有需要學生轉校。

黃偉綸承諾，過渡房屋可供居民長期並免租居住，直至重建等問題解決。他又提到，現時庇護中心數目已由9間減至2間，仍有40多人留宿中心，強調居民如果想繼續留宿庇護中心，當局不會強迫他們搬離。至於宏福苑會否有重建安排，他認為言之尚早。

房屋局長何永賢表示，港島、九龍及新界等區都有過渡屋單位可提供，居民可根據親人的支援網絡，選擇願居住的地區。

對於大火造成房產損失，一名住在宏新閣的居民余先生表示，他打算暫時住在港府安排的中轉屋，再留意附近有沒有樓盤出租。對於積蓄購置房產歸零，他只能無奈接受，只能接受港府安排。

陳茂波30日在網誌表示，港府整個團隊、民政事務署、社會福利署等各個部門正全方位、全力支援居民需要。在金融支持上，金管局與銀行公會及28間零售銀行，包括數字銀行，經商討推出六項應急措施，包括提供預先批核的六個月還款寬限期、彈性協助受災居民提取流動資金等。

在精神支持上，香港精神健康促進會主席陳仲謀表示，樂見不少有心人都希望為居民提供幫助。

黃偉綸表示，全港共有10個少數族裔社區中心配有關愛隊，已調動相關的關愛隊為受影響的少數族裔居民服務，包括提供清真食物。

