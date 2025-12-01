港人醫院尋親：不知準備幾人喪禮 大火最後通話：姊哭求救她

香港宏福苑大廈26日發生77年來最嚴重火災，迄今造成146人喪命，許多民眾30日前往宏福苑附近獻花哀悼。(路透)

香港宏福苑 大廈26日發生77年來最嚴重火災，迄今造成146人喪命。由於大火發生在平日下午，多數上班族與學生不在家，受困者主要是長者、年幼孩童與外籍看護。罹難者家屬陸續揭露親人最後的通話與求救，令人悲痛心碎。

南華早報報導，一名6個月大女嬰與68歲外婆李堅玉當時在宏昌閣家中。火災發生後，李堅玉在下午3時02分打給女兒許詠妮說「外面有煙」，之後就斷了聯繫。30多小時後，家屬接到噩耗。

50歲的楊姓女子說，姊姊曾打電話求救，「火才燒10分鐘就燒到她家，她一直哭著要我去救她。」

會場中，更多家屬在翻看陳列於社區會堂的燒焦遺體相冊後失聲痛哭，一名女子表示：「裡面有很多小孩……看不下去。」

另一名76歲男子則在醫院苦尋大火中身亡兄長的妻子與侄子：「我們不知道是要準備一個人的喪禮，還是三個人的。」

另據文匯報報導，李先生在大火中親歷生死一線，他憶述當時因門外濃煙密布未能逃生，及後在與鄰居夫婦互相扶持下，由消防員協助下登上雲梯獲救。不過，他因為未能救出曾在火場呼救的鄰居，感到十分內疚，期盼宏福苑居民走出傷痛，努力生活下去。

住在宏昌閣2樓的李先生，是最早被波及的居民之一。他受訪表示，起火約10分鐘時仍在家中休息，突接到妻子來電催促離開，才知身陷火場。他說：「初時未覺事態嚴重，還以為有人煲粥，又沒有聽到警鐘，家中亦沒有煙。」一開門濃煙撲面而來，令其咳嗽。

他告訴電話另一端的妻子說：「無法逃出！」對方隨即情緒激動，淚如雨下。通話結束後，他以濕毛巾封住門縫以阻隔煙霧，不久聽到走廊有呼救聲，遂以濕毛巾掩口鼻再開門，在煙霧強烈刺鼻下不斷流眼水及咳嗽。

之後，他在走廊碰到一對年逾50歲的夫婦，對方家中玻璃窗因高溫爆裂，被迫離開單位。他立即將兩人帶回自己家中暫避，「我家的窗戶都像快要爆裂，那刻是我第一次覺得死亡跟我這麼近。」

看到窗外火勢迅猛，爆炸聲此起彼落，他開始留言向朋友訣別。就在他感到窒息之際，消防員在窗外現身，準備以雲梯救走他們。李先生表示，鄰居太太主動讓他先走，「那刻我很感動，等了這麼久，任何人都想第一個被救，（但）她說你先走。」然後李先生讓對方先上雲梯，獨自留在屋內等候，望着熟悉的家，百感交集，滿室盡是珍愛的攝影器材、模型、限量收藏，但一樣都帶不走，「火跟你說，你不能拿走它，你沒有資格、沒有能力去阻止我吞噬它，而你是沒有任何反駁的機會。」

當7歲女兒看到他平安歸來，立刻衝上前緊抱，「第一句跟我說：『爸爸沒死，爸爸不用死。』」10歲兒子則痛哭不已，哀傷地說：「我的玩具都沒有了，家也沒有了。」