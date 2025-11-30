香港大火 港府稱重建家園前確保「災民免費住屋」

香港大埔宏福苑社區重大火災，群眾前往現場周遭獻花祈福。（路透）

香港 大埔宏福苑 大火，外界關注港府 如何安頓受災居民，香港特區政府民政及青年事務局局長麥美娟30日表示，特區政府確保宏福苑災民有免費住屋，直至他們重建家園。香港財長陳茂波也表示全力支援居民需要。

綜合香港電台新聞、香港01、新華社等媒體報導，麥美娟當日出席活動時表示，港府目標是一至兩星期後將約1,900戶災民轉到過渡性房屋，暫時找到1,800多個單位；還將推出彈性安排，確保達到每個住戶的住屋需要。

大埔宏福苑火災「應急住宿安排工作組」組長兼特區政府財政司副司長黃偉綸當日表示，過渡性房屋或房協專用安置屋邨合共有超過2,000個單位，數字上足以滿足居民需要，但要視乎居民不同需要入住不同區域的單位，目前大埔區入住率最高。如果滿額的話，希望居民願意考慮跨區入住其他單位。

對於大火造成房產損失，一名住在宏新閣的居民余先生表示，他打算暫時住在政府安排的中轉屋，再留意附近有沒有樓盤出租。對於積蓄購置房產歸零，他只能無奈接受，並稱控制權不在自己手上，只能接受政府安排。

香港財政司司長陳茂波30日在網誌表示，特區政府整個團隊、民政事務署、社會福利署等各個部門正全方位、全力支援居民需要。此外，同樣關鍵的是要釐清這場重大火災發生的原因，避免同樣慘劇再發生。

在金融支持上，香港金管局與銀行公會及28間零售銀行，包括數字銀行，經商討推出六項應急措施，包括提供預先批核的六個月還款寬限期、彈性協助受災居民提取流動資金等。

在精神支持上，香港精神健康促進會主席陳仲謀表示，大埔宏福苑大火過後，不少受火災影響的人都正經歷哀悼期，他樂見不少有心人都希望為居民提供幫助。他建議如非心理輔導的專業人士，能夠做的是多陪伴和聆聽，讓他們抒發心情，同時照顧他們的飲食，但不太適宜向居民發表太多意見。

關於火災中的小動物，另據愛護動物協會整合各個義工團體的數字，記錄中受影響寵物的總數為339隻。其中愛協由消防接收的動物有136隻生還，45隻不幸離世。該協會稱，救出的動物主要是貓、龜，亦有小型狗、刺蝟及變色龍。