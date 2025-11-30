我的頻道

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

香港大火仍有約150人失蹤 600警助辨認遺體 1戶1社工

香港新聞組／香港30日電
香港大埔宏福苑大樓大火，港警組成600人的災難罹難者身分識別組到場蒐證調查。（路透）
香港大埔宏福苑大火至29日已造成最少128人死亡，83人受傷，仍有44具遺體待辨認及約150人失聯，災情慘烈。港府跨部門調查組29日召開首次會議，600名港警組成的災難遇害者辨認組進入現場，警方期望無須3星期至4星期便能完成調查和搜證工作。港府還決定會將遇難外傭遺體送回其家鄉。

港府29日上午8點，在港府總部東翼前地為大埔宏福苑火災罹難人士舉行默哀儀式。香港特首李家超，以及港澳辦副主任徐啟方等一眾中港官員出席，默哀儀式後，開始降半旗（國旗與區旗），大批身穿素色衣服的香港市民自發到港府總部外一同默哀。中聯辦、外交部特派員公署、解放軍駐港部隊的多個軍營也同步舉行默哀儀式。

港府成立跨部門調查專組，29日召開首次會議。會議初步決定循兩大方向展開調查，包括火警起因及蔓延原因，以及導致大量死傷者的成因。

香港警方有個災難遇害者辨認組，由600名港警組成，29日中午抵達宏福苑火災現場，將進入大樓辨認死者身分，以及進行財產記錄。

港府29日下午記者會宣布，此前被列入失蹤名單的人士中，已確認144人完全無恙，不過，仍有約150人未能聯絡上。罹難的128人中，還有44具遺體暫未有人認領。

港府已展開「1戶1社工」工作，目前接觸1300戶、3200人。另，到29日下午，各界的捐助基金和港府撥款已達11億港元（約1.4億美元）。

今次大火傳出多個外傭感人故事，有在火場中保護高齡女主人的現場短片，也傳出有菲傭緊抱3個月大嬰兒，結果嬰兒情況穩定，菲傭則住進醫院ICU。據最新統計，有兩名印尼女傭及1名菲律賓女傭不幸喪生，另有11名印傭及19名菲傭失聯。

港府勞工及福利局長孫玉菡說，在港身故的外傭可通過標準合約安排，包括將他們的遺體運回家鄉，外傭保險亦有賠償。港府還將「特事特辦」，為外傭安排居所。

宏福苑大火也引起外界對施工外牆的竹棚或防護網的安全隱憂。國務院29日發布通知，要求各省市對高層建築可能的火災風險進行盤查整治，強調須禁用竹架、木架和非阻燃性安全網等搭建外牆作業面。

文匯報報導，警方「災難遇害者辨認組」29日下午已完成宏仁閣（A座）及宏道閣（B座）兩幢樓宇的搜索，未發現任何遺骸，但救出3隻貓和1隻龜。

