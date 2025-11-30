我的頻道

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

美4口之家年薪需14萬元 知名經理人拋「新貧窮線」掀熱議

香港宏福苑大火 建築公司宏業28私樓項目停工 11人涉貪被拘

香港新聞組／香港30日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
因應香港大埔宏福苑5級大火，特首李家超日前宣布，各部門即時巡查全港正在大維修並搭建棚架保護網的樓宇以確保安全。

綜合明報、文匯報報導，屋宇署表示，截至29日已巡查250幢進行外牆維修的樓宇，其間發現兩項樓宇維修工程以塑膠板遮封窗戶，已即時要求該兩個項目的註冊承建商移除塑膠板，並會諮詢法律意見考慮法律懲處。為審慎起見，屋宇署已命令該兩項目暫時停止工程。

警方及消防組成聯合隊伍循刑事方向調查，27日以涉嫌誤殺拘捕「宏業建築工程有限公司」3名男子，3人其後獲准保釋；廉署29日公布，3人28日已被該署拘捕。連同廉署早前拘捕8人，合共有11人涉宏福苑大維修工程貪汙被捕。

屋宇署發言人已根據《建築物條例》發出命令，要求由涉及是次火災的宏福苑承辦商宏業建築工程有限公司（宏業）作為註冊承建商的28個私人樓宇工程項目立即暫時停工。

勞工及福利局局長孫玉菡29日表示，會以最快的速度完成巡查全港有大維修的屋苑，其中，勞工處主力先處理涉事承建商其他正在進行大維修的地盤，而屋宇署亦會全力進行巡查工作。

被問及大埔宏福苑大廈的維修工程，孫玉菡表示，勞工處由去年7月開始至今年本月20日，共進行了16次有關職安健的巡查，其間共發出6張敦促改善書，並作出3宗有高空工作相關的檢控，27日又針對該屋苑的防火作出書面提醒，故宏福苑的維修公司、相關專業人士均要為今次火災負責，港府未來會探討如何在法例上加強監管。

屋宇署發言人29日表示，宏福苑五級火警揭示宏業在地盤安全管理有嚴重缺失，包括使用大量發泡膠板遮封維修樓宇的窗戶。基於屋宇署對宏業的地盤安全管理能力和意識存疑，因此署方已根據建築物條例向宏業發出命令，即時暫時停止由宏業作為項目主事承建商的工程，其中11項是由宏業作為註冊承建商的私人樓宇維修工程，17項是由宏業作為註冊承建商的加建及改建工程。

