港人悼念 獻花人龍綿延數百米 排隊到晚上

港府一連3天為大埔宏福苑火災罹難者舉行悼念活動，全港各區設有弔唁處。29日陸續有市民到宏福苑前的廣福休憩處獻花，排隊人龍綿延數百米，至晚上仍有逾百人排隊。（路透）

香港 大埔宏福苑 一場無情大火，摧毀無數家園，至今造成200多人死傷；29日進入第4天，仍有150人未能聯絡，但當中100人的資料零碎不全。在大圍富山殮房外，警方繼續派員駐守維持秩序，以有序安排罹難者的家屬辦理認遺體手續事宜。另在宏福苑對出的休憩處，全日有大批市民排隊獻花悼念罹難者，至晚上人龍未見減退，綿延數百米。

綜合大公報、文匯報報導，現場仍未解封，連日來不斷有市民前往宏福苑對出的休憩處獻花悼念死難者。29日下午起，專程到場獻花悼念的市民絡繹不絕，大家都愁眉深鎖，有的難掩悲痛飲泣。

至傍晚時分，來獻花的人愈來愈多，打起了逾百米長的蛇餅，不少人眼泛淚光，有人低頭默禱，默默為無辜失去生命的居民致哀。

港府一連3天為大埔宏福苑火災罹難者舉行悼念活動，全港各區設有弔唁處。29日陸續有市民到宏福苑前的廣福休憩處獻花，排隊人龍綿延數百米。（路透）

至晚上，來致哀的人龍需排隊半小時。有市民到廣福社區會堂前的大樹留下花束，花叢中有不少可愛的玩偶，送給離世的小朋友。一位女士在社區會堂對面的平台駐足半小時，久久仰望災後的高樓，默然流淚。

港府一連3天為大埔宏福苑火災罹難者舉行悼念活動，全港各區設有弔唁處。29日陸續有市民到宏福苑前的廣福休憩處獻花，排隊人龍綿延數百米。（路透）

住在災場旁邊廣義樓的王太表示，當日全程目睹火燒的慘象，真是好心痛，特意帶同兩名仔女來獻花拜祭遇難的街坊，希望死者早日安息。來自元朗區一間中學的兩名中二學生表示，大家都是同胞，都是香港人，發生這樣慘劇，好心痛，特意前來獻花悼念。

旺角花市多間花店29日自發在店內擺出1束束潔白菊花，並在花束旁豎立一塊紙牌，上面以清晰大字寫上「悼念鮮花免費自取」，傳遞着全城守望相助的溫情。有店主說，雖不能像大商家般捐大額款項，但都希望用自己的方式略盡心意；有店主並無多言，只說一切「盡在心中」。

卉豐花業店主梁小姐表示，為表達心意，28日起每日加訂超過50枝菊花，讓前往悼念的市民免費領取，未來幾日都會持續供應。近日有兩至3人到店購買悼念花束，店鋪都免收了包裝費。

「悼念菊花，免費自取1枝，如付款，店主代捐款。」笑笑口花店同樣在顯眼位置擺放了數束新鮮菊花，店主張先生說，29日已有約20人購買悼念菊花，共收到金額近2000港元（約258美元）。問及為何有此做法，他稱只是想表達小小心意，「都在心中」。