宏福苑大火港府挨轟 北京揚言嚴懲「以災亂港」

中央社／台北29日電
11月29日，香港特區金紫荊廣場國旗和區旗下半旗，向大埔宏福苑火災罹難者誌哀。 (中新社)
香港政府因為宏福苑大火挨轟之際，北京駐港國安公署今天宣稱，「反中亂港分子和別有用心者伺機作亂」，挑動社會分化對立，煽動對行政長官和特區政府的怨恨，揚言「以災亂港」的反中亂港分子一定會受到國安法的追究嚴懲。

宏福苑26日大火延燒7棟大樓震驚全球，迄今已造成128人死亡，仍有150人失聯。社群掀起對香港當局的痛批聲浪，特首李家超的臉書專頁遭憤怒網友洗版，港府面臨「反送中」運動以來最嚴峻的治理危機。

對此，北京駐港國家安全公署29日下午發布「堅定支持香港特區依法嚴懲反中亂港分子『以災亂港』行徑」聲明。

綜合港媒報導，駐港國安公署發言人稱，面對香港大埔宏福苑突如其來的火災，從中央到特區、從政府到民間、從香港到大陸，眾志成城，全力抗災救災。但就在這危難時刻，反中亂港分子和別有用心者仍蠢蠢欲動、伺機作亂。

發言人稱，他們泯滅人性、罔顧事實，散播虛假訊息，惡意攻擊特區政府救援工作，挑動社會分化對立，煽動對行政長官和特區政府的怨恨。他們挾民痛、忤民意，妄圖利用災民的悲痛遂其政治野心，令香港重回「修例風波」亂局，讓香港再現「黑暴」至暗時刻。其險惡用心和卑劣行徑，為人神所共憤，必受道德嚴譴和法律嚴懲。

發言人又稱，特區政府有關部門及時澄清事實真相，揭露批駁亂港分子妖言惑眾、混淆視聽的邪惡圖謀，調查制止別有用心者藉災生事、「以災亂港」的不軌言行。

駐港國安公署發言人最後揚言，中央政府堅定支持香港特區毫不手軟依法打擊「以災亂港」行徑，堅決懲治危害國家安全的行為和活動，堅決反制任何外部勢力的插手干預，堅決捍衛香港來之不易的繁榮穩定大勢。正告妄圖「以災亂港」的反中亂港分子，無論他們變換什麽手法，都一定會受到香港國安法和「維護國家安全條例」的追究嚴懲。

據港媒文匯報，香港保安局長鄧炳強昨天在記者會通報救災進度時稱，別有用心的人趁火造謠，在社交平台散播針對救援戰術甚至裝備不足的謬論，企圖煽惑市民的負面情緒。希望全社會團結一致，不要讓居心叵測的人有機可乘搞亂香港。

他說，留意到網上有人質疑消防處的救火工作，網上也湧現許多假消息，包括指受影響居民沒有免費住宿安置，需要自費港幣8000元（約新台幣3.2萬元）租住一晚；還有自稱消防員的人聲稱沒有足夠裝備、要市民送飯「接濟」等。有關說法全是謠言，這些不實消息對消防員不公道。

