我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

為何不派無人機、直升機、雲梯車滅火？港警：皆無法使用

記者陳言喬╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港宏福苑大樓惡火，直升機、無人機、百米超高雲梯車均無法派上用場。只能以一般消防車射水滅火。(中通社)
香港宏福苑大樓惡火，直升機、無人機、百米超高雲梯車均無法派上用場。只能以一般消防車射水滅火。(中通社)

香港宏福苑大樓惡火造成慘重傷亡，多人質疑為何不派直升機、無人機與百米超高雲梯車滅火？香港消防處長楊恩健解釋，統統無法使用。

港媒報導，楊恩健說，第一，未使用直升機。若在此次火警中用直升機投擲水彈，水並不會精準落入火場，只會灑在大廈周邊，與滅火行動無直接關聯。此外，直升機靠近樓宇時會產生強氣流，反而可能加速火勢蔓延、使火情擴大，因此未採用該方式。

第二，為何未使用更高的雲梯車。像100米級別的雲梯車，使用時對地面空間的寬度要求極高，目前看使用的56米雲梯車，作業時兩側需要預留一定寬度的操作空間，雲梯車越高，所需的地面寬度越寬。當前的緊急車輛通道要求寬度為6米，而100米雲梯車所需寬度達10米，香港大部分道路無法滿足這一條件，因此無法使用。

第三，為何未使用無人機滅火。他說，香港消防處與廣東省消防總隊保持著緊密聯繫。目前，無人機滅火在廣東省消防總隊仍處於探索和試驗階段，而且，從實際應用來看，無人機所能承載的滅火水帶直徑遠小於消防車或消防人員所用水帶，這意味著其滅火用水量相對較少，對此次多單元同時起火的大規模火情而言，並非有效滅火方式。

楊恩健還表示，防火組專責隊伍檢查了宏福苑8棟大廈的消防系統及火警警報裝置，發現部分警報裝置無法正常運作，我們即將就此採取執法行動。此次救援面臨極大困難，主要是在樓梯及部分窗戶位置發現了大量發泡膠，這類物品極易燃燒，火災發生時會迅速蔓延至單元內部，導致多棟樓宇的多個單元同時起火。

無人機 香港 宏福苑

上一則

中警告日「敢越雷池必付代價」環時：東海不是很寬

下一則

生理期馬爾地夫潛水硬要看鯊魚 她被咬傷 網質疑這點

延伸閱讀

抗議無人機入侵 摩爾多瓦將關閉俄羅斯文化中心

抗議無人機入侵 摩爾多瓦將關閉俄羅斯文化中心
宏福苑火災已128死 香港明起三日降半旗誌哀

宏福苑火災已128死 香港明起三日降半旗誌哀
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
亞馬遜送貨無人機 扯斷德州中部網路電纜

亞馬遜送貨無人機 扯斷德州中部網路電纜

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗