不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

香港宏福苑社區大火逾百人死亡，港府說，最初起火的位置是在宏昌閣低層外的圍網，其後由於燃燒到發泡膠板，火勢迅速向上蔓延並伸延至多個樓層。（美聯社）

香港 大埔宏福苑 五級火至今造成128人死亡79人受傷，起火原因備受關注，港府 證實，根據初步掌握資料相信，最初起火的位置是在宏昌閣低層外的圍網，其後由於燃燒到發泡膠板，火勢迅速向上蔓延並伸延至多個樓層。

據香港電台，香港保安局局長鄧炳強28日在記者會上表示，初步化驗結果顯示，棚架圍網達到阻燃要求，但包圍大廈窗戶的發泡膠板屬高度易燃，根據初步掌握資料相信，最初起火的位置是在宏昌閣低層外的圍網，其後由於燃燒到發泡膠板，火勢迅速向上蔓延並伸延至多個樓層，短時間內波及宏福苑其他6座樓宇。

鄧炳強指出，大火引燃窗戶的發泡膠板，令玻璃爆破，火勢急速增強，迅速蔓延至室內，最終釀成災難。他也提及，燒斷的竹枝飛墮，亦引致其他樓層著火，並強調起火原因有待進一步調查。

鄧炳強說，這次救火面對很大困難，火勢蔓延異常迅速，短時間內波及7座樓宇；高層棚架不斷跌下來，堵塞緊急車輛出口及大廈出入口，嚴重阻礙消防進入樓宇救援，消防旋轉台鋼梯車難以停泊於最佳作業位置。同時因為樓宇火勢非常猛烈，現場溫度非常高，達500度或以上，消防員滅火時不易推進至其他樓層，樓宇空間亦非常狹窄，限制每層可以工作的人手數目；單位雜物亦相當多，個別單位死灰復燃，大大增加工作的難度。

被問及有相片及片段顯示有工人在棚架吸煙，由此引致火警的可能性有多大？鄧炳強回應，根據目前掌握到的情況，相信是宏昌閣低層開始起火。

此外，香港消防處處長楊恩健表示，發生五級火的宏福苑五級火，消防檢查後發現8幢大廈的警鐘操作有問題，已收集資料，將會向消防設備承辦商採取執法行動。他說，在派員到場試警鐘時，發現是沒有聲響。

大埔宏福苑五級火現已增至128人死亡，包括殉職消防員何偉豪。傷者有79人，包括12名消防員，其中 1人在深切治療部，有熱衰竭現象，其餘是骨折及吸入濃煙。

鄧炳強表示，火警期間，警方接獲467宗失蹤人口個案，當中有部分重覆。失聯人士中，有39人死亡，另外35人已送院治理，110人現時情況安全，約200人情況未明、包括89具未確切辦認的遺體。