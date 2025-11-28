我的頻道

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

香港宏福苑大火 50家屬看照片認屍 有哭崩有盼奇蹟出現

香港新聞組／香港28日電
香港大埔宏福苑火災超過30個小時仍未完全救熄，遇難者人數28日增至94人，傷者有76人，逾200人失聯。（路透）
香港大埔宏福苑火災超過30個小時仍未完全救熄，遇難者人數28日增至94人，傷者有76人，逾200人失聯。（路透）

大埔宏福苑五級火焚燒逾一日未完全撲滅，許多居民27日仍與至親失去聯絡，火場附近續有不少人守候，盼有奇蹟。香港媒體報導，大埔廣福社區會堂27日午開放失聯者家屬透過相片認屍，下午一度大排長龍，部分家屬離開會堂時崩潰嚎哭，需多人攙扶，亦有家屬稱照片中未見家人。

40歲鍾先生居於宏昌閣23樓，他表示日前收到妻子通知稱因火警受困，他隨即趕回家，並向現場消防多次求助，惟妻子尚未獲救。他說大廈起火速度快，只是10分鐘樓層走廊已布滿濃煙，妻子無法離開大廈，只能留在家中等待救援，兩人26日下午一直保持聯絡，至當晚7時許失去聯絡。他一度掩臉痛哭，說盼望盡快尋回妻子。

李伯表示，舅仔一家居於宏泰閣23樓，26日下午事發前仍與舅仔及其女兒通電話，當時兩人均在家中，當他得悉宏福苑起火，隨即嘗試致電兩人，電話已無法接通，非常擔心舅仔及外甥女安危，希望兩人仍安全，只是電話無電。

大埔廣福社區會堂27日午3時起開放予失聯者家屬透過相片認屍，會堂內設20個攤位，每個由壁報板隔開，場內有多名紅十字會臨床心理學家提供情緒支援。當有人到達攤位後，職員會提醒部分照片或令人不安，親人在照片的狀況可能與想像中有不同，如在過程感不適，可隨時提出先休息再續。據媒體觀察，至少有50人入場。

住在宏福苑的Dorz27日晚至凌晨一直在警方封鎖線外，看著自己居住的大樓火勢愈燒愈猛，火燄沖上半空，祖母打拚一生買下的房子付諸流水，自己的回憶也被燒掉。他除了抱著朋友痛哭，沒有什麼可以做。

一名香港網友昨晚在Threads發文透露，指大部分住客過去因維修工程，大半年習慣把窗緊閉，很多人不知道正在火災，「感謝宏志閣管理員，當時有敲門告知大家火燭離開」、「代街坊post，感謝管理員救命之恩」；還有網友表示，「我阿姨都係管理員上樓敲門，先知火燭。感謝佢」、「他絕對是你們的守護天使。我們知道警報系統因為裝修而被關閉了」、「希望該管理員一生平安」。

