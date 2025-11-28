94死逾200失蹤 宏福苑惡火77年最慘 港府喊停慶祝活動

香港宏福苑住宅大樓發生致命火災後，民眾在疏散中心避難。（路透）

香港 新界大埔區高樓住宅社區「宏福苑 」從26日下午大火燃燒至27日傍晚才全部控制，截至28日早7時港府 數據，已造成94人死亡（包括一名消防員），76人受傷，包括11名消防員，逾200人失蹤；這是香港回歸後第二起5級大火，也是1948年石塘咀倉庫大火以來，77年來香港死傷最嚴重的火災。

義工27日在宏福苑附近向受火災影響的市民派發物資。（新華社）

綜合港媒報導，消防搜救隊不斷進入火場，爭分奪秒救人，至27日晚近7時，在宏道閣16樓梯間再救出一名男性生還者，死傷者主要集中在宏昌閣和宏泰閣。

香港大埔宏福苑火災超過30個小時仍未完全救熄，遇難者人數28日增至94人，傷者有76人，逾200人失聯。（路透）

大火至27日晚發生超過30個小時仍未完全救熄；消防28日凌晨1時許表示，滅火大致完成，部分地方有「翻燒」情況，要在不同地方灑水降溫；同時會爆破7幢大廈所有單位，確保無人被困，預計爆破救援工作28日早9時完成。

香港特首李家超27日晚表示，港府已開放9個庇護中心供居民緊急住宿，並成立「大埔宏福苑援助基金」，投放3億元（港幣，下同，約3856萬美元）作起始基金，27日晚7時起接受個人或機構捐款，據港媒報導，截至27日晚11時合共至少約8.23億元。

李家超27日天視察表示，7棟大樓火勢基本受控，港將提供1800個單位予災民留宿一至兩周，每戶災民可即時獲得1萬元緊急補助。他還宣布，所有港府主辦的慶祝活動將會取消或者延期，官員會減少出席非必要的公開活動。但12月7日的立法會選舉日尚未決定是否延後。

香港大埔宏福苑火災超過30個小時仍未完全救熄，遇難者人數28日增至94人，傷者有76人，逾200人失聯。圖為消防員在宏福苑其中一座樓內進行搜救行動。（中新社）

李家超召開跨部門會議，表示已即時安排巡查全港所有正在進行大型維修的屋苑，檢視棚架及建築物料的安全。

香港這次至少出動304架次消防車、超過1250名消防員參與救援，雖目前起火原因未明，但就火勢快速蔓延，被認為與維修工程物料有關，廉政公署已成立專案小組，就宏福苑大樓維修工程可能涉及貪汙展開全面調查。

消防員以5人為小隊，每次2小隊穿過雜亂棚架，背著沉重的裝備、頂著高溫逐層搜救，體能消耗巨大，輪番下樓的搜救隊員雖然精神良好，保持鬥志，惟幾乎個個都現出倦態、捧頭凝思，一臉哀傷。入夜後，消防陸續在火場救出多人，當中有人毫無反應，有人需戴氧氣罩，同時尋獲多具寵物屍體。