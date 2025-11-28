我的頻道

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

取消紅毯、焰火…MAMA如期舉辦 周潤發、楊紫瓊不出席

香港新聞組／香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港大埔區宏福苑大廈惡火奪命，死亡人數攀升至94人，28日至29日在香港舉辦的音樂盛事「2025MAMA頒獎典禮」是否如期舉行？主辦單位回應照常舉行，但內容將會調整，而原本在官方公布擔任頒獎嘉賓名單中的華人巨星周潤發楊紫瓊，則不會出席。

CJ ENM於27日晚間發表官方立場，宣布典禮照常舉行。CJ ENM在聲明提到：「我們對在香港火災事故中失去生命的人們表示深切哀悼，也向罹難者家屬，以及在巨大失落與不安中承受困難的所有人，致以誠摯的慰問。」接著表示：將加入『Support Hong Kong』訊息，共同分擔悲傷，創造悼念時刻，並透過捐款參與救援行動。「希望音樂能在大家心中帶來一點慰藉與勇氣。」

聲明中並沒有提到將會如何調整頒獎典禮，但根據香港英文媒體「The Standard》報導，典禮的煙火特效與紅毯活動將被取消，「典禮將以錄影形式播出」。

今年MAMA有25位韓星參與，包括朱智勛、任時完、安孝燮、朴炯植、李光洙、李到晛、高允貞，首日主持人是朴寶劍。韓媒27日午間報導，周潤發、楊紫瓊原定將以「頒獎嘉賓」身分亮相，為典禮一大看點，不過最新消息傳出2人「確定取消行程」。

而早前多家媒體報導，多組參與典禮的藝人已陸續飛往香港，製作團隊緊急開會，將會就典禮流程內容進行調整。

MAMA頒獎典禮將在香港啓德體育館舉行，體育館距離火災現場約20公里。不少網友認為應取消活動，直言香港發生這麼嚴重的火災，在此哀戚氛圍下熱鬧舉辦典禮實在不適合，如果硬要辦肯定會被香港媒體罵死。也有人提到，以往因為類似事件而照辦頒獎禮，結果被罵上新聞，這次吸取教訓比較好」。

韓媒指出，製作團隊目前正在緊急修改劇本並重新編排節目，可能是加入對遇難者的慰問和哀悼信息。另有傳言稱，鑑於時間極其緊迫，節目組正在討論是否應該按原計畫進行涉及火焰特效的表演。

