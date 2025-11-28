香港宏福苑惡火 至少34國致哀 教宗發信慰問表悲痛

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 大埔宏福苑發生五級火，國際傳媒皆廣泛報導，並有至少34國政府及駐港總領事館致哀及慰問死難者。教宗良十四世也發慰問信，對事件深表悲痛。

明報報導，澳洲 總理艾班尼斯形容事件是人間悲劇，稱所有澳洲人的心與港人同在；日本 首相高市早苗對火災表示十分傷感，深切哀悼遇難者及慰問其家屬；巴基斯坦總理夏立夫對傷亡深感傷痛，並向國家主席習近平及整個中國致以慰問。

據報導，英國、德國、加拿大、紐西蘭、芬蘭、愛爾蘭及泰國等多國外長先後在社交網站向死難者致哀，英國外相拉米形容火災令人震驚及深感痛心，代表英國慰問所有受影響家庭及港人。加拿大外長阿南德對失去至親者表示衷心慰問，並關心協助救災者。

報導稱，多國駐港總領事或總領事館表達慰問及向救援人員致敬，包括歐盟、美國、俄羅斯、印度、新加坡、法國、馬來西亞、印尼、沙烏地阿拉伯等。日本駐港總領事館在社交網站致哀，稱困難時期日本與香港市民同心相伴。瑞典駐港總領事館形容大埔社區互助，表現的團結及韌性是希望泉源。

報導說，央視「新聞聯播」以頭條報導習近平表示哀悼及指示全力撲滅火災，約1分鐘22秒的報導未播出火災片段。歐美傳媒續以顯著篇幅報導火災，「紐約時報」及「金融時報」在當地27日以頭條報導，路透及美聯社等曾直播災場情況。