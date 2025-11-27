宏福苑大火住戶救貓逃命 她建議1物最容易成功

我的頻道

記者楊德宜／台北即時報導
香港宏福苑社區大火，累計已94人死亡。圖為志工正在分送災民物資。(歐新社)
香港宏福苑社區大火，累計已94人死亡。圖為志工正在分送災民物資。(歐新社)

香港宏福苑社區大火累計已94人死亡，有住戶以洗衣網袋包住愛貓一起逃生，引起討論。也有香港網友在Threads分享，因為曾經歷火災，她之後不時會與飼養的貓做火警演習，她的貓頑皮很難抓，發現用床單最容易成功，「面積大很好包，貓也很難逃，而且透氣不會太悶」，已訓練到可15秒內奪門逃生。

網友「chungwah_chow」發文，作為曾經走過四級火的過來人，她不時跟貓做火警演習，每年做一兩次，方法因貓而異。她的貓比較頑皮，很難捉入袋，最後她用床單。看到有人建議用大洗袋，也是一個方法，至於什麼方式最適合，一定要自己試過才知道。

「chungwah_chow」表示，用什麼其實都不是問題，關鍵是要拿得到、夠快。火就在家門口，根本沒有時間思考、沒有時間找東西，更沒有時間試。她之所以用床單，是因為床單就已經在床上，不用找、不用想，一下子就像包裹把貓包起來，然後衝出門逃命。

她說，而且床單不是紙，不會那麼容易破，承重力也很好。貓多少會掙扎，「但你已經沒有時間去想牠會不會抓傷你，貓爪也沒那麼容易抓破整張床單」。只要你夠有信心，或是時間不允許整理，用手抱著也要走。最重要的是在平常要演練，從家裡把毛孩帶走，衝下樓梯到地面，計時。這真的要做，毛孩害怕也要做。「我還記得我衝下樓的時候，雙腳一直在發抖，所以防火演習真的絕對要做」。

其他網友表示，「也有人建議，如果身形比較小的貓，用枕頭套也可以。大家只是多提供一些方法而已，最後哪一種適合，還是要試過才知道」、「貓咪的警覺性真的很高。我家以前樓下的竹棚失火，是牠第一個感覺到有危險，非常驚慌到處找地方躲，然後我就心想：完了，這樣要怎麼把牠抓回來，糟糕了」、「貓有時真的很聰明，如果先被你抓到、嚇到跑去角落，再用零食引誘，牠就不會上當了，知道你在哄牠。但如果一開始就用零食引誘，反而會成功。總之，平常還是要多做脫敏、多練習」。

另外一名網友分享，他有一隻貓體型很小、又怕人，很難抓。為了應付將來可能發生的意外，訓練貓每一餐都在小籠子裡吃飯，而且平常絕對不會在貓進籠子的時候抓出來。「牠漸漸把籠子當成安全的地方，有什麼狀況時第一時間就會躲進籠子。必要時我就可以把牠趕進籠子，然後整個帶走」。

