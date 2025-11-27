拉物資送糧水…大埔總動員 餐廳徹夜開 外賣車手列陣候命

香港大埔26日發生五級火，圖為災民在臨時庇護所用餐。（路透）

香港 大埔宏福苑 26日發生五級火，逾千戶居民無家可歸，市民迅即發起互助支援，區內多間商戶及機構伸出援手，多間食肆提供食物及飲品，亦有充電器服務商提供160小時免費充電器租借。大埔墟火車站晚間有不少區內人用手拉車把收集到的外套、毛氈、充電器，運去宏福苑附近給有需要居民，區外人同樣助送物資。

香港媒體報導，充電器租借服務品牌CHARGESPOT26日晚表示，會於大埔區提供160小時免費充電器租借，直至另行通知，並呼籲使用後盡快歸還，讓更多有需要者得到及時支援；大埔超級城則將商場D區開放時間延長24小時，並提供樽裝水及梳打餅，亦會提供免費充電器租借服務。

報導指出，facebook群組「大埔為食友」26日晚發文稱，「囍囍小廚」、「和暢金廚」、「彩虹串燒」、「逸東餃子」、「良鮨壽司」及「糖水雄」會提供食物及飲品支援，並歡迎將水及物資送到「彩虹串燒」收集處。不少網上群組發起收集物資運動，在全港多區港鐵站設收集點。

報導稱，香港酒店業主聯會表示，26日晚不同酒店集團亦有贈送物資到現場協助受影響居民，共度難關。沙田凱悅酒店為臨時庇護中心提供被鋪毛巾等，富豪酒店集團26日晚表示，集團旗下沙田麗豪酒店仍有小量客房供應，可即時安排入住，免費提供個人衛生用品、即棄內衣褲等。另外，廣福社區會堂、賽馬會太和中心、宣道會大埔堂等多個機構26日晚起亦開放予受影響居民暫避。

此外，多個動物組織亦向受影響居民的寵物 伸出援手，香港寵物會寵物救護團隊26日晚亦派救護車到場待命。

區內食肆除了送贈食物，包括彩虹串燒店等亦成為物資收集點，店外有電單車車手列陣，協助運送物資。另外，火警後不少人與家人失聯，有市民設計網上平台，供受影響居民網上報平安。

另據大公報報導，鄰近火災現場的廣福商場某食肆侍應周小姐表示，餐廳原本在晚上9時結束營業，但她的老闆指示其通宵留守，餐廳徹夜開放，讓不便的市民有休憩之處，同時貼心地為街坊免費準備熱水、麵包及保暖毛氈等物資。