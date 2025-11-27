我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

拉物資送糧水…大埔總動員 餐廳徹夜開 外賣車手列陣候命

香港新聞組／香港27日電
香港大埔26日發生五級火，圖為災民在臨時庇護所用餐。（路透）
香港大埔26日發生五級火，圖為災民在臨時庇護所用餐。（路透）

香港大埔宏福苑26日發生五級火，逾千戶居民無家可歸，市民迅即發起互助支援，區內多間商戶及機構伸出援手，多間食肆提供食物及飲品，亦有充電器服務商提供160小時免費充電器租借。大埔墟火車站晚間有不少區內人用手拉車把收集到的外套、毛氈、充電器，運去宏福苑附近給有需要居民，區外人同樣助送物資。

香港媒體報導，充電器租借服務品牌CHARGESPOT26日晚表示，會於大埔區提供160小時免費充電器租借，直至另行通知，並呼籲使用後盡快歸還，讓更多有需要者得到及時支援；大埔超級城則將商場D區開放時間延長24小時，並提供樽裝水及梳打餅，亦會提供免費充電器租借服務。

報導指出，facebook群組「大埔為食友」26日晚發文稱，「囍囍小廚」、「和暢金廚」、「彩虹串燒」、「逸東餃子」、「良鮨壽司」及「糖水雄」會提供食物及飲品支援，並歡迎將水及物資送到「彩虹串燒」收集處。不少網上群組發起收集物資運動，在全港多區港鐵站設收集點。

報導稱，香港酒店業主聯會表示，26日晚不同酒店集團亦有贈送物資到現場協助受影響居民，共度難關。沙田凱悅酒店為臨時庇護中心提供被鋪毛巾等，富豪酒店集團26日晚表示，集團旗下沙田麗豪酒店仍有小量客房供應，可即時安排入住，免費提供個人衛生用品、即棄內衣褲等。另外，廣福社區會堂、賽馬會太和中心、宣道會大埔堂等多個機構26日晚起亦開放予受影響居民暫避。

此外，多個動物組織亦向受影響居民的寵物伸出援手，香港寵物會寵物救護團隊26日晚亦派救護車到場待命。

區內食肆除了送贈食物，包括彩虹串燒店等亦成為物資收集點，店外有電單車車手列陣，協助運送物資。另外，火警後不少人與家人失聯，有市民設計網上平台，供受影響居民網上報平安。

另據大公報報導，鄰近火災現場的廣福商場某食肆侍應周小姐表示，餐廳原本在晚上9時結束營業，但她的老闆指示其通宵留守，餐廳徹夜開放，讓不便的市民有休憩之處，同時貼心地為街坊免費準備熱水、麵包及保暖毛氈等物資。

香港大埔26日發生五級火，圖為災民在臨時庇護所痛哭。（路透）
香港大埔26日發生五級火，圖為災民在臨時庇護所痛哭。（路透）

香港 寵物 宏福苑

上一則

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

下一則

切斷依賴美國 北京當局禁字節跳動使用Nvidia晶片

延伸閱讀

大廈維修搭棚釀惡火？港警赴工程公司查封文件 蒙頭再帶走1人

大廈維修搭棚釀惡火？港警赴工程公司查封文件 蒙頭再帶走1人
香港宏福苑大火 英國外相發聲：感震驚痛心 向香港民眾致深切慰問

香港宏福苑大火 英國外相發聲：感震驚痛心 向香港民眾致深切慰問
香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板
香港宏福苑8大廈燒掉7棟 1消防員殉職、仍有279人失聯

香港宏福苑8大廈燒掉7棟 1消防員殉職、仍有279人失聯

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位